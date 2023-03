Morsure de tique : elle peut aussi provoquer des troubles digestifs

L'ESSENTIEL La morsure de la tique Lone Star, surtout présente aux Etats-Unis, peut provoquer des troubles digestifs.

Ils sont dus à une allergie aux produits d'origine animal, développée par le système immunitaire en réaction à la morsure de tique.

En Europe, une autre espèce de tique entraînerait cette allergie.

Le printemps sonne le retour des beaux jours mais également des tiques ! Et des chercheurs alertent sur un symptôme à surveiller : des troubles digestifs inexpliqués.

Les morsures de tiques peuvent entraîner une allergie à la viande

En effet, selon l'American Gastroenterological Association (AGA), la tique Lone Star, reconnaissable à sa marque blanche sur le dos, rendrait allergique à la viande et aux produits d’origine animale et entraînerait des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées et des vomissements.

D’après leur étude publiée dans Gastroenterology, la Lone Star pourrait modifier le système immunitaire du corps humain et provoquer une forte augmentation des anticorps alpha-gal. "Le syndrome alpha-gal est une allergie qui provoque une mauvaise réaction de l'organisme à l'ingestion de produits dérivés de mammifères, c'est-à-dire de viande de mammifères ou de produits fabriqués à partir de mammifères tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème, la gélatine, etc. Les symptômes apparaissent généralement 2 à 6 heures après l'ingestion de viande ou d'aliments provenant de mammifères”, expliquent les chercheurs.

Cette allergie peut également provoquer de l'urticaire (une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons), des rougeurs de la peau, un gonflement du visage ou des évanouissements.

Morsure de tique : la Lone Star n'est pas la seule espèce à provoquer des troubles digestifs

Les cliniciens sont donc invités à envisager "le syndrome de l'alpha-gal" dû à la morsure de tique, chez les patients présentant des symptômes gastro-intestinaux inexpliqués en particulier "chez ceux qui vivent ou ont vécu dans une région où l'allergie à l'alpha-gal est répandue, notamment le sud-est, le Midwest et le centre-est des États-Unis”, indiquent les scientifiques.

Jusqu’ici, aucun cas de morsure de tique Lone Star n’a été détecté en Europe mais une étude suédoise suggère que le même type d'allergie pourrait être induite par la morsure d'une autre tique, présente elle sur le continent : la Ixodes ricinus, qui sécrèterait également l'alpha-gal, indique France Info.