Détatouage : “Il m’aura fallu presque 4 ans pour effacer le visage de Cyril Hanouna sur mes fesses”

L'ESSENTIEL Julien Ménielle est un ancien infirmier et ex-journaliste devenu youtubeur santé, dont la chaîne ouverte en 2016, “Dans Ton Corps”, est suivie par plus de 715.000 personnes.

Sur YouTube, il a expérimenté et filmé ses séances de détatouage au laser, après s'être fait tatouer volontairement le visage de Cyril Hanouna sur les fesses.

Pour l'effacer complètement, 21 séances de détatouage dans deux centres différents auront été nécessaires, pour un coût final de 5.250 euros.

“Je suis tombé sur Instagram sur des pubs de centres de détatouage qui donnaient vraiment l’impression, sans le dire explicitement, qu’en un coup de laser c’était parti. Je me suis dit que ce n’était évidemment pas possible. Donc j’ai eu envie de documenter ça”, explique Julien Ménielle, 48 ans. Cet ancien infirmier qui a exercé pendant 10 ans, mais également ex-journaliste dans un grand quotidien gratuit, tient une chaîne YouTube sur la santé depuis 2016 appelée “Dans Ton Corps” et suivie par plus de 715.000 personnes. Dans le cadre de celle-ci, il a expérimenté et filmé ses séances de détatouage au laser.

Détatouage : “la meilleure chose pour savoir, c’était de l’expérimenter moi-même”

“La grande majorité des études que je trouvais sur le détatouage au laser étaient commandées soit par des fabricants de matériel laser, soit par des centres de détatouage. Même si c’était censé être fait par des organismes indépendants, je trouvais que ce n’était pas suffisamment objectif pour être repris donc je me suis dis : la meilleure chose pour savoir vraiment de quoi je parle, c’est que je l’expérimente moi-même”, se souvient-il.

Comme Julien aime se servir de l’humour pour mieux vulgariser ses sujets, il a imaginé une petite mise en scène pour sa vidéo sur le tatouage : “Je voulais mettre en scène un tatouage raté pour ensuite faire des séances de détatouage et montrer visuellement, séance après séance, ce que ça donne, tout en apportant des explications scientifiques sur comment ça s’en va et pourquoi ça laisse des traces, etc.”

Le tatouage en question ? Le visage de Cyril Hanouna. Et pas n’importe où : sur les fesses. “Au départ, je voulais me faire tatouer le visage de Keen'V, au lieu de celui du chanteur du groupe de métal Motörhead que j'avais demandé dans la mise en scène. Mais j’avais un peu de scrupule, puisque je n’avais rien contre Keen'V. Il fallait me faire tatouer quelqu’un que je déteste, qui justifie vraiment que je le retire. Et deux jours avant la séance, c’était de l’ordre de l’illumination nocturne, je me suis réveillé en me disant ‘il faut que ça soit Hanouna’”, se remémore le vidéaste. “J’ai choisi de le faire sur les fesses car c’est un endroit qui n’est pas visible au quotidien et pas exposé au soleil”, ajoute-t-il.

21 séances de détatouage au laser pour un coût total de 5.250 euros

“J’ai ensuite pris contact avec un centre de détatouage au laser qui avait la technologie 'Qswitched', ce n’était pas la plus récente, et qui proposait des séances à 150 euros. Le médecin m’a dit que je devais en avoir pour 6 séances, avec 2 mois entre chaque séance, donc un an. J’imaginais déjà que ça durerait plus longtemps, par exemple 1 an et demi, mais pas au-delà d’une dizaine de séances”, raconte-t-il. Il était malheureusement loin du compte : “Au bout de 7 séances, il n’y avait pas vraiment de résultat visible. J’ai donc changé pour un centre qui utilise une technologie de laser de dernière génération, appelée 'Picosure', où la séance coûtait 300 euros. On m’a annoncé que j’en avais pour 4 séances, chacune espacée d’un mois.”

14 séances supplémentaires auront finalement été nécessaires pour que le tatouage parte complètement, donc 21 en tout, sur une période de 3 ans et 9 mois, pour un coût total de 5.250 euros. “J’avoue qu’il y a un moment où j’ai eu une petite sueur en me disant que ça n’allait jamais partir complètement”, confie-t-il. Heureusement, aujourd’hui, “c’est complètement parti. Il reste une toute petite cicatrice causée par les fractions de l’aiguille, mais ça s'estompe. Faut vraiment avoir le nez collé dessus pour voir quelque chose et vu l’endroit où c’est il y a peu de gens avec le nez collé dessus”, plaisante Julien.

Douleur : “c’est comme une lame chauffée à blanc qui passe autour du tatouage”

Un soulagement pour lui, d’autant plus que les séances de détatouage au laser sont particulièrement douloureuses, comme le remarque l’ancien infirmier : “J’ai constaté que c’était beaucoup plus douloureux que le tatouage. Je compare ça à la sensation qu’on me faisait passer une lame de bistouri chauffée à blanc sur tout le contour du tatouage car, à la fois, ça pique très fort avec une sensation de coupure et, en même temps, ça chauffe très fort avec une sensation de brûlure. Après, ça reste beaucoup plus rapide que le tatouage, puisqu’une séance de détatouage au laser dure 3 minutes”, nuance-t-il.

Malgré l’investissement et la patience nécessaires, Julien ne regrette pas du tout cette expérience. “Comme cela ne m’a pas handicapé au quotidien et que les vidéos ont plu aux gens, cela a validé ma démarche de départ : faire la démonstration que c’est important de ne pas se fier uniquement à ce qui est raconté dans certaines études et qu’il faut se frotter au réel pour voir si cela fonctionne aussi bien qu'on le dit”, souligne-t-il.

Les recommandations qu’il en a tirées pour les personnes qui souhaiteraient se faire détatouer ? “Ce qui est important, c’est d’avoir un centre où un médecin supervise l’opération, voire la pratique. Et il faut insister auprès du médecin pour qu’il fasse une ordonnance pour une analgésie, comme une pommade anesthésiante type ‘Emla’. On se l’applique 1 heure ou 2 avant la séance, on met un pansement et quand on arrive pour passer au laser, la peau est anesthésiée. Ça fait vraiment la différence.”

Petit bonus de cette expérience, qu’il prend à la rigolade : elle lui aura valu de voir ses fesses passer en prime time à la télévision. “J'ai eu le grand plaisir de voir mon cul à la télé en immense sur l’écran géant de l’émission ‘Touche pas à mon poste’ sur C8. Donc rien que pour ça, je ne regrette pas d’y avoir donné presque 4 ans de ma vie”, s’amuse-t-il. A la suite de cela, un membre de l'équipe de l'émission lui aurait même proposé une invitation sur le plateau, déclinée par Julien.