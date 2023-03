Une maladie rare transmise par les chats découverte en Grande-Bretagne

L'ESSENTIEL Trois personnes ont été griffées par un chat et ont contracté une maladie rare.

Cette maladie rare, la sporotrichose, n’avait jamais été enregistrée en Grande-Bretagne.

Habituellement, elle sévit en Amérique du Sud.

C’est une première en Grande-Bretagne : trois personnes ont été infectées par le champignon Sporotrichose brasiliensis et ont donc contracté une maladie cutanée rare appelée sporotrichose. Celle-ci se manifeste par une infection cutanée qui peut évoluer en abcès et en ulcères de la peau.

Une maladie rare dû à une griffure de chat

Les trois individus touchés sont une mère de 63 ans, sa fille de 30 ans et un vétérinaire qui ont tous été griffés par le même chat. Des scientifiques ont exposé leur cas dans la revue Medical Mycology Case Reports.

Après avoir été griffées par leur chat, la mère et la fille ont donc été atteintes de sporotrichose. Pendant huit semaines, elles ont eu des ulcères cutanés sur la zone où le chat les avait blessées. Elles ont été soignées grâce à un traitement visant à lutter contre les infections fongiques, c’est-à-dire celles dues à des champignons.

La troisième personne infectée est le vétérinaire qui avait été griffé alors qu'il examinait ce même chat lors d'un rendez-vous. Quatre semaines plus tard, il a développé un ulcère et des lésions sur son bras. Lui aussi a eu le même traitement que la mère et sa fille.

Une maladie rare qui sévit surtout en Amérique du Sud

Le chat porteur de l'infection fongique est mort. Il avait neuf ans et avait été sauvé par la famille dans le sud-est du Brésil, où ils vivaient à l’époque. Ils l'ont amené avec eux au Royaume-Uni lorsqu'ils ont déménagé. Les chercheurs n’ont pas donné d’informations sur la race du chat.

Jusqu'à présent, la sporotrichose n'avait jamais été observée en dehors de l'Amérique du Sud. En effet, selon le Centers for Disease Control and Prevention, le champignon Sporotrichose brasiliensis est responsable de plus en plus de cas de maladies chez les chats et chez les humains au Brésil et dans certaines régions d'Amérique du Sud.

Entre 1998 et 2016, plus de 4.500 cas humains de sporotrichose dû à des chats ont été identifiés. Il y a aussi eu récemment un cas respectivement en Argentine et au Paraguay.