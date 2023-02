Pandémie de Covid : une fuite d'un labo chinois pour le département américain de l'Énergie

L'ESSENTIEL Le ministère américain de l'Énergie considérerait désormais que la pandémie de Covid-19 est probablement issue d’un accident de laboratoire en Chine.

Cependant, les médias américains pointent les divergences persistantes entre agences de renseignement.

La communauté scientifique pense qu'il est très important de mieux connaître les origines de cette pandémie afin de combattre ou même éviter les prochaines.

Le ministère américain de l'Énergie considérerait désormais que la pandémie de Covid-19 est probablement issue d’un accident de laboratoire en Chine. D’après des sources anonymes citées dimanche 26 février par le Wall Street Journal, le New York Times et CNN, et relayées par l'AFP, de nouveaux éléments de renseignement ont fait résolument pencher l'analyse de ce ministère du côté de la théorie de la fuite du virus en laboratoire. La presse américaine souligne néanmoins que cette nouvelle analyse est publiée "avec un faible niveau de confiance" par le ministère, à la tête de plusieurs laboratoires de biologie.

Origines de la Covid : les avis des agences de renseignement divergent

Selon le Wall Street Journal, le ministère se range du côté de l’hypothèse défendue par le FBI, selon laquelle la pandémie, apparue début 2020, et qui a conduit au décès de près de 7 millions de personnes au moins depuis, a été déclenchée par une mauvaise manipulation au dans un laboratoire chinois.

Cependant, les médias américains pointent les divergences persistantes entre agences de renseignement. Toujours selon le Wall Street Journal, quatre d'entre elles pensent que la Covid-19 est apparue par transmission naturelle et deux restent indécises. "Pour l'instant, aucune réponse définitive de la communauté du renseignement n'a émergé sur la question", a quant à lui précisé dimanche sur CNN le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

L'OMS n'a pas renoncé à son enquête, malgré les résistances de la Chine

Il y a quelques semaines, mi-février, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé sa promesse de tout faire pour obtenir une "réponse" sur les origines de la pandémie de Covid-19, démentant fermement des informations selon lesquelles l'organisation avait abandonné son enquête. La communauté scientifique pense qu'il est essentiel de mieux connaître les origines de cette pandémie afin de combattre ou même éviter les prochaines dans le futur.

Le problème, c’est que la Chine freine la possibilité de mener des enquêtes sur le terrain. Le gouvernement chinois a notamment refusé qu’une équipe indépendante d'experts se rendent dans le laboratoire de Wuhan pour investiguer. Pour l'instant, l'OMS n'a donc pas encore pu faire la lumière sur les origines du virus.