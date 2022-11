“Un incident lié à la recherche” : et si la Covid-19 venait d’un laboratoire à Wuhan ?

L'ESSENTIEL En France, ce jeudi 3 novembre, plus de 42.000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures.

“Situation grave”, “dangers graves”, “conséquences graves”.... Impossible de trouver les faits distinctement écrits dans les rapports officiels, tout est sous-entendu… C’est pourquoi Toy Reid, diplomate américain spécialiste de la Chine - et parlant donc couramment chinois - a décrypté tous les documents relatifs au début de la pandémie de la Covid-19, quand ce virus est apparu.

Un incident dans un laboratoire de Wuhan en Chine

Dans le détail, il s’agit de rapports du Parti communiste chinois publiés chaque semaine et qui sont censés prouver que le parti atteint ses objectifs. Mais le vocabulaire employé est généralement difficile à comprendre pour la population.

C’est pourquoi le Sénat américain a demandé une enquête sur ces documents officiels qui a donné lieu à un rapport provisoire publié ce jeudi 3 novembre. Dedans, Toy Reid et son équipe d’enquêteurs, grâce à leurs analyses des textes, estiment que la pandémie de la Covid-19 serait “plus probablement qu’improbablement le résultat d’un incident liée à la recherche” dans un laboratoire à Wuhan, en Chine.

Entre les lignes, des sanctions et des directives prises par le Parti communiste

“Bien que [nous ayons pris] diverses mesures de prévention et de protection, il est néanmoins nécessaire que le personnel du laboratoire opère avec beaucoup de prudence pour éviter les erreurs de fonctionnement qui peuvent être dangereuses. (...) Chaque fois que cela s'est produit, les membres de la branche du Zhengdian Lab Party se sont toujours précipités en première ligne et ont pris des mesures concrètes”. Selon Toy Reid, ces extraits font références à un problème en cours au laboratoire de Wuhan et à des mesures disciplinaires du Parti, qui aurait pris “des mesures concrètes”.

Autre indice selon l’expert : le Dr Ji Changzheng aurait été envoyé par le parti dans le laboratoire. Officiellement, la raison de cette visite était une session de formation… Un prétexte selon le rapport, qui souligne que le Dr Ji Changzheng n’a rencontré que les membres seniors du laboratoire et a donné des conseils oraux importants et des instructions écrites venant (ou pouvant provenir selon le site Pro Publica) de Xi Jinping et de Li Keqiang, l’ancien Premier ministre chinois. Le Dr Ji Changzheng aurait notamment évoqué "de nombreux cas d'incidents de sécurité nationaux et à l’étranger au cours des dernières années", faisant à nouveau référence à des "dangers cachés" qui "ont révélé la situation complexe et grave à laquelle sont actuellement confrontés les travaux de [bio]sécurité".

La Chine refuse une enquête dans le laboratoire de Wuhan

Le site d’investigation Pro Publica et le média Vanity Fair ont obtenu le rapport complet, interviewé Toy Reid et soumis son analyse à trois experts indépendants qui ont vérifié ses conclusions. Résultat : l’enquête du Sénat et celle des journalistes sont globalement parvenus aux mêmes conclusions. Selon eux, le virus de la Covid-19 aurait pu s’échapper du laboratoire à cause d’un incident lié à la recherche scientifique.

Ils soulignent également que les tentatives de la Chine pour arrêter ou démonter les enquêtes sur le laboratoire de Wuhan nuisent à sa crédibilité. Le gouvernement a notamment refusé qu’une équipe indépendante d'experts viennent dans le laboratoire de Wuhan pour investiguer sur les origines du virus.