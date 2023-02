Grippe aviaire : un 2ème cas de contamination humaine au Cambodge

L'ESSENTIEL Un deuxième cas de grippe aviaire a été recensé au Cambodge.

C’est le père de la petite fille de 11 ans qui est morte de cette maladie.

L’homme de 49 ans n’a pas de symptômes pour le moment.

Un deuxième cas de grippe aviaire a été enregistré au Cambodge. C’est le père de la petite fille de 11 ans qui est décédée de cette même maladie ce mercredi 22 février. Pour l’instant, l’homme de 49 ans n’a aucun symptôme.

La grippe aviaire due au virus H5N1 touche les humains

Selon l’Institut Pasteur, la grippe aviaire est “une maladie virale qui sévit chez les oiseaux, et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d’élevage (poulet, oies, etc.).” La quasi intégralité des virus aviaires ne touche pas l’homme. Mais celui nommé H5N1 fait partie de ceux qui peuvent être pathogènes pour l’humain et c’est justement celui auquel la petite fille et son père ont été testés positifs.

Il n’y avait pas eu de cas de grippe aviaire au Cambodge depuis 2014. Cette petite fille de 11 ans a donc été le premier depuis près de 10 ans. Elle a été testée positive le 16 février dernier et elle est décédée moins d’une semaine plus tard dans un hôpital pour enfants de Phnom Penh, la capitale.

“La majorité des cas humains d’infection à H5N1 (...) sont associés à des contacts directs ou indirects avec des volailles contaminées, vivantes ou mortes. La lutte contre la maladie chez l’animal est essentielle afin de réduire le risque pour l’homme”, peut-on lire sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Actuellement, une enquête est en cours pour comprendre comment la petite fille a attrapé le virus. L’une des pistes est la contamination par les animaux. En effet, des oiseaux sauvages morts ont été retrouvés près d'un lac qui se situe près du village où vit la famille de la petite fille.

Des cas de grippe aviaire chez des mammifères

Les personnes avec qui la petite fille a été en contact, sont également surveillées. Douze au total mais, pour l'instant, il n'y a que le père qui a été testé positif au virus.

“Ces dernières semaines, des cas de grippe aviaire à H5N1 ont été signalés chez plusieurs mammifères, notamment des visons, des loutres, des renards et des otaries, avait expliqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’OMS, lors d’une allocution le 8 février 2023. Le virus H5N1 se propage à grande échelle chez les oiseaux sauvages et la volaille depuis 25 ans, mais il faut surveiller de près la récente transmission du virus aux mammifères.” A ce moment, il considérait que le risque pour les humains était faible.

Pour rappel, il ne faut jamais toucher ou ramasser d’animaux sauvages morts ou malades, car vous pouvez ainsi être infecté par le virus de la grippe aviaire.