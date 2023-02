Quelles sont les conséquences d'un trouble de l'attachement à l’âge adulte ?

L'ESSENTIEL Le type d’attachement (sécure, ambivalent, évitant ou désorganisé), se construit lors des cinq premières années de la vie d'un enfant mais a des conséquences sur le long terme.

Selon le psychiatre John Bowlby, si un parent répond aux besoins de son enfant il développera un attachement sécure. À l’inverse, l'attachement peut devenir insécure et empêcher l'enfant de bien maîtriser ses émotions.

À l’âge adulte, si le type d’attachement est handicapant au quotidien, il est possible de travailler dessus.

On considère que le type d’attachement, qu'il soit sécure, ambivalent, évitant ou désorganisé, se construit lors des cinq premières années de la vie d'un enfant. Cependant on parle rarement de ses conséquences à l'âge adulte alors qu'il peut expliquer certaines problématiques, en particulier relationnelles.

Comprendre la théorie de l'attachement de Bowlby

Les découvertes du psychiatre anglais sur l'attachement qui conduit un bébé à satisfaire ses besoins à travers sa figure d'attachement, en général sa mère, ont permis d'expliquer certains comportements chez les plus petits.

On considère ainsi que si un parent répond de façon adéquate aux besoins de son enfant il développera en général un attachement sécure. En revanche si les interactions entre la mère et son bébé se passent sans véritable partage affectif, l'attachement peut devenir insécure et empêcher l'enfant de bien maîtriser ses émotions.

Certains types d'attachement ont des conséquences à l'âge adulte

L'attachement avec sa mère impacte toute la vie de l'enfant, en particulier dans la gestion de ses émotions, de ses relations sociales ou encore devant l'inconnu et la nouveauté.

Lorsqu'un adulte a souffert d'un attachement évitant, c'est qu'il n'a pas intégré son environnement comme étant une base sécure et qu'il se limite en cas de nouveautés. Sous une apparence calme et prévisible, ces adultes peuvent s'effondrer et souffrir de graves dépressions.

En cas d'attachement ambivalent (ou anxieux), l'enfant n'a pas pu se fier à la régularité des réactions de ses parents, ce qu'il reproduit à l'âge adulte avec des relations sociales souvent très chaotiques et une dépendance excessive aux autres.

Quant aux enfants souffrant d'attachement désorganisé, ils présentent souvent des comportements atypiques et contradictoires. Ces réactions imprévisibles, souvent chaotiques, le poursuivent à l'âge adulte avec de grandes conséquences au quotidien.

Comment se soigner de son attachement

Même à l'âge adulte il est possible pourtant de travailler sur son attachement, surtout s'il est handicapant au quotidien. Le fait de choisir un partenaire sécure et de prendre conscience, très souvent avec l'aide d'un thérapeute, de son propre fonctionnement, aide à mieux identifier les situations pour changer sa propre perception des choses.

En savoir plus : "Guérir des blessures d'attachement: Apprendre à construire des liens apaisés" de Gwénaëlle Persiaux.