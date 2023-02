Il meurt «dans d'atroces souffrances» 2 jours après son passage aux urgences

L'ESSENTIEL Une enquête judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte à la suite du décès de Daniel Perrette, deux jours après son passage aux urgences de l’Hôpital de Mulhouse.

Aux urgences, Daniel Perrette s’est plaint de douleurs importantes au niveau du ventre.

Selon les premiers résultats de l’autopsie, le patient a souffert d’une déchirure au niveau de la partie haute de l’intestin.

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2023, Daniel Perrette, 38 ans, est décédé moins de deux jours après son passage aux urgences du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) pour des douleurs aigües au ventre.

Des douleurs abdominales : "On a vu autour de son lit, c'était rempli de sang"

Lors de son arrivée aux urgences le 21 janvier, le patient s’est plaint de douleurs au ventre. À la suite de l’examen clinique, les médecins sur place lui ont administré des anti-douleurs avant de le renvoyer chez lui en lui conseillant de consulter son médecin traitant. "Après ça, il a bien précisé qu'il n'a pas du tout été soulagé, qu'il avait toujours autant mal, il a quand même insisté pour rester, mais ils n'ont rien voulu savoir", a affirmé Priscilla, sa sœur, à RTL.

Daniel Perrette est décédé seul dans son appartement dans la nuit du 22 au 23 janvier. Ce sont malheureusement ses proches qui l’ont découvert, le lundi 23 janvier. "On a vu autour de son lit, c'était rempli de sang", raconte sa sœur en indiquant qu’elle et sa famille sont en colère que son frère soit "parti dans d’atroces souffrances". Selon Priscilla, Daniel Perrette a appelé trois fois les urgences le 21 janvier, car ses douleurs ont empiré malgré l'administration des anti-douleurs. Un opérateur lui aurait préconisé de consulter son médecin traitant.

Autopsie : une déchirure au niveau du duodénum découverte

D’après les premiers résultats de l’autopsie, Daniel Perrette a souffert d’une déchirure au niveau du duodénum qui correspond à la partie haute de l’intestin grêle. Ses proches s'interrogent. Pourquoi l’équipe médicale n’a pas réalisé des examens plus poussés face aux douleurs du trentenaire ? "Je ne suis pas médecin, mais je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas fait un scanner, une échographie, pourquoi on l'a laissé repartir seul alors qu'il n'allait pas bien et qu'il le disait", a témoigné Priscilla.

La famille du trentenaire a déposé plainte jeudi 16 février. Selon l’AFP, une information judiciaire contre X pour homicide involontaire est désormais ouverte par le parquet de Mulhouse.