Vagin : des «bonbons» pour changer son odeur inquiètent les gynécologues

L'ESSENTIEL Des gummies de la marque Lemme, qui pourraient faire en sorte que notre vagin sente bon, contiennent des probiotiques.

L’odeur des pertes vaginales indique qu'un équilibre sain de bactéries est présent dans le microbiome vaginal.

"Chez une personne en bonne santé, il n'existe aucune preuve scientifique fiable que la prise de probiotiques ait un quelconque effet bénéfique".

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de la marque Lemme, on voit Kourtney Kardashian allongée par terre et entourée de chats. Au bout de quelques secondes, elle mange un gummy jaune. Il s’agit d’un petit complément alimentaire sous forme de bonbons gélifiés, dont elle fait la promotion. Ces produits sont censés donner un "goût fruité et sucré au vagin" de la personne qui l’ingérera.

"Votre vagin va adorer ça. Voici notre nouveau gummy pour la santé vaginale ! Elle est une partie importante du bien-être général d'une femme (et on n'en parle pas assez). (…) Offrez à votre vagin le plaisir sucré qu'il mérite (et transformez-le en un plaisir sucré). Vous savez ce qu'on dit... vous êtes ce que vous mangez ! Nous avons combiné du véritable ananas et de la vitamine C avec la puissance des probiotiques SNZ 1969™ cliniquement étudiés pour cibler la santé vaginale et les niveaux de pH qui favorisent la fraîcheur et le goût", peut-on lire dans la légende de la vidéo.

Microbiome vaginal : "le vagin s'auto-nettoie"

Plusieurs gynécologues ont dénoncé le fait que cette publicité était culpabilisante et que les bonbons étaient inutiles. "Toute personne qui suggère que votre vagin n'est pas frais ou a besoin d'un meilleur goût est une personne misogyne et affreuse", a écrit la gynécologue Jen Gunter, auteure du best-seller The Vagina Bible, dans les commentaires de la vidéo.

Interrogée par la BBC, la médecin urgentiste Maddy Dann a déclaré que ces gummies "ne seront pas utiles à la plupart des gens" et qu'"il n'existe pas de vagin impur, le vagin s'auto-nettoie". "Chaque personne ayant une vulve ou un vagin aura une odeur différente, un parfum différent, un goût différent et des pertes différentes. Et donc, ce que ce produit suggère, c'est que chaque femme doit avoir le même goût, la même odeur, le même vagin ou les mêmes pertes - et ce n'est tout simplement pas réaliste", a signalé la praticienne.

La spécialiste en obstétrique et gynécologie, Brooke Vandelmolen, a expliqué, au Daily Mail, que "l'odeur des pertes est importante pour la fonction du vagin car elle signifie qu'un équilibre sain de bactéries est présent dans le microbiome vaginal".

"Chez une personne en bonne santé, les probiotiques ne sont pas toujours recommandés"

Les professionnels de santé ont également critiqué la composition des bonbons pour le vagin. "Chez une personne en bonne santé - qui ne souffre pas d'infections récurrentes - il n'existe aucune preuve scientifique fiable que la prise de probiotiques ait un quelconque effet bénéfique. Les probiotiques sont aussi un terme fourre-tout, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir un grand nombre de bactéries différentes et nous ne savons pas si celles contenues dans ce complément ont été testées et ont montré un quelconque avantage ou si, lorsqu'elles sont prises par voie orale, elles atteignent même le vagin", a signalé Brooke Vandelmolen.

Maddy Dann partage le même avis qu’elle. "Bien qu'ils avancent des arguments solides avec tous ces mots à la mode, comme le pH vaginal et le microbiome, chez une personne en bonne santé, les probiotiques et les compléments ne sont pas toujours recommandés, à moins qu'il n'y ait une carence confirmée." Elle ajoute qu’il est préférable de consulter un gynécologue en cas d’odeurs vaginales.