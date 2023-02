La spiruline peut-elle nous aider à nous défendre contre les virus de l’hiver ?

L'ESSENTIEL Bien que son mécanisme d’action soit toujours soumis à investigation, selon certaines études, la spiruline permettrait de booster le système immunitaire.

Elle pourrait aussi aider au contrôle du poids et à un niveau de sucre normal dans le sang.

Les algues pourraient-elles nous permettre de guérir du rhume et de la Covid dans le futur ? Des chercheurs écossais ont étudié la possibilité de transformer les molécules de déchets de la spiruline en un traitement contre les virus du rhume, de la Covid et de la grippe, affirmant qu'ils ont obtenu des "résultats initiaux prometteurs", comme le relaie le média américain Study Finds.

La spiruline, un "super aliment" aux multiples vertus

Considérée par beaucoup comme un "super aliment", la spiruline fait office de complément alimentaire ou de colorants depuis plusieurs années. Commercialisée sous la forme de poudre déshydratée, en gélules, comprimés ou parfois fraîche, cette cyanobactérie filamenteuse (des bactéries attachées entre elles formant un organisme à part entière) de couleur bleue verte, souvent considérée à tort comme une algue, est notamment réputée pour fournir des protéines d’excellente qualité, notamment une protéine végétale appelée phycocyanine, qui aurait des propriétés antioxydantes, analgésiques, anti-inflammatoires et stimulantes pour le cerveau. Elle est également une excellente source de fer, contient également des vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B7, B8 et K ainsi que des minéraux et oligo-éléments : calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, sodium, manganèse, chrome, cuivre, potassium et sélénium.

En séparant les molécules en différents groupes chimiques, les chercheurs ont identifié les extraits antiviraux les plus efficaces contre les virus de la Covid, du rhume et la grippe. “Grâce à cela, nous avons identifié des composés qui pourraient être particulièrement efficaces contre un large éventail de virus à partir de ce qui était auparavant considéré comme des déchets. Nous pouvons maintenant travailler sur la récupération et la purification de ces molécules en tant qu'ingrédients à haute valeur ajoutée”, a déclaré Joe Palmer, responsable du développement de ScotBio, dont les propos ont été relayés par Study Finds.

Ces molécules pourrait aider à lutter contre les futures pandémies

ScotBio est une entreprise de biotechnologie basée à Livingston en Ecosse qui crée des colorants naturels, des protéines végétales et des ingrédients nutritionnels utilisés par les industries alimentaires, cosmétiques, textiles et pharmaceutiques et cherche à exploiter les propriétés antivirales de nouvelles molécules. Pour cette étude, la société a collaboré avec l'université d'Édimbourg, l'université Robert Gordon et le Centre d'innovation en biotechnologie industrielle (IBioIC).

"La prochaine étape pour nous est de mieux comprendre les opportunités de marché pour ces molécules et de résoudre pleinement la relation entre la chimie des molécules et leurs mécanismes antiviraux, ajoute Joe Palmer. Notre objectif est que ce projet soit un catalyseur qui débloquera un vaste marché inexploité, aidant à lutter contre les virus courants et les futures pandémies."