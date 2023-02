Snus : l'exposition à la nicotine augmenterait le risque de mort inattendue du nourrisson

L'ESSENTIEL La mort inattendue du nourrisson est le décès d’un enfant âgé de 1 mois à 1 an jusqu’alors bien portant, alors que rien dans ses antécédents ne pouvait le laisser prévoir. Le décès a lieu le plus souvent durant son sommeil.

Il s'agit de la première circonstance de décès chez les nourrissons âgés de 28 jours à 1 an, avec 250 à 350 enfants concernés chaque année, selon Santé Publique France.

Le snus est très riche en nicotine, mais contrairement aux cigarettes, il ne contient aucun produit comburant et est donc considéré comme étant moins nocif pour la santé. Mais il a un fort risque de dépendance en cas de consommation régulière.

Les nourrissons dont les mères ont consommé du snus - un tabac qui ne se fume pas présenté sous forme de poudre humide tassée dans un sachet blanc à placer entre la lèvre supérieure et la gencive - durant la grossesse courent trois fois plus de risques de mort inattendue (MIN), selon une récente étude du Karolinska Institutet en Suède. Les résultats de cette dernière ont été mis en ligne le 9 février 2023 dans la revue Pediatric Research.

Le risque était beaucoup plus faible si la mère avait cessé de prendre du snus avant la première visite prénatale. Les chercheurs concluent donc que tous les types de produits à base de nicotine doivent être évités pendant la grossesse.

Le snus augmenterait de 70 % le risque de décès du nourrisson la 1ère année

Bien que l'on sache que fumer pendant la grossesse est un facteur de risque de MIN, peu de recherches ont été effectuées sur le snus. L’équipe suédoise a donc mené une étude de registre comprenant plus de 2 millions de bébés nés en Suède entre 1999 et 2019. Pendant cette période, seuls deux bébés sur 10.000 ont souffert de MIN.

Lors de l'inscription aux soins maternels, un peu plus d'1 % des mères prenaient du snus et 7 % fumaient. La consommation de snus pendant la grossesse était associée à une augmentation de 70 % du risque de décès du nourrisson au cours de la première année, quelle qu'en soit la cause, et à une multiplication par trois du risque de mort inattendue du nourrisson. Les risques associés à la consommation de snus étaient comparables à un tabagisme modéré (une à neuf cigarettes par jour). Les risques les plus élevés étaient associés au fait de fumer plus de dix cigarettes par jour. Cependant, arrêter le snus et les cigarettes au début de la grossesse, avant le premier rendez-vous à la clinique prénatale, a réduit le risque par rapport à une utilisation continue.

"Tous les produits à base de nicotine doivent être évités pendant la grossesse"

En reliant différents registres, les chercheurs ont pu s'adapter à un certain nombre de facteurs de risque potentiels importants de MIN, tels que le statut socio-économique et l'âge de la mère. Cependant, les chercheurs sont incapables d'établir des relations causales, car des facteurs inconnus pourraient avoir eu un impact sur les résultats.

"Heureusement, la mort inattendue du nourrisson est phénomène très rare, mais nous pouvons voir que prendre du snus ou fumer pendant la grossesse est associé à un risque accru", a déclaré la pédiatre Anna Gunnerbeck, chercheuse au département de médecine de la Karolinska Institutet, dans un communiqué. "Compte tenu de l'augmentation spectaculaire de la consommation de snus chez les jeunes femmes en âge de procréer les femmes doivent être informées du risque potentiel pour les fœtus et les nourrissons, ajoute-t-elle. Notre étude indique que la nicotine est un facteur de risque de mort inattendue du nourrisson, nous concluons donc que tous les types de produits à base de nicotine doivent être évités pendant la grossesse."