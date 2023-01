Régimes détox : est-ce qu’ils marchent vraiment ?

L'ESSENTIEL Selon Taylor Grasso, se concentrer sur des changements de mode de vie durables peut faire une énorme différence - et contrairement à un régime de désintoxication, cela fonctionne réellement.

Adoptez une alimentation équilibrée, hydratez-vous et faites au moins 150 minutes ou 2 heures et demie d'activité physique d'intensité modérée chaque semaine.

Essayez de manger principalement des céréales entières, des protéines maigres, des fruits et légumes de différents types, des produits laitiers faibles en gras, des noix et des graines, pour avoir tous ce dont le corps a besoin.

Les régimes de désintoxication sont souvent présentés comme un moyen de nettoyer le corps après les excès de nourriture et de boissons qui accompagnent les fêtes de fin d'année. Ces régimes promettent des résultats rapides et peuvent particulièrement séduire de nouveaux adeptes après la nouvelle année, lorsque l'accent est mis à nouveau sur la santé et les habitudes de vie. Mais leur bien fondé et leur efficacité est souvent remise en question par les médecins. Taylor Grasso, diététicienne agréée au campus médical Anschutz de l'université du Colorado, nous apporte plus de précision dans un article de The Conversation.

Régime détox : y a t-il des preuves de son efficacité ?

“Il existe différents types de régimes de désintoxication : le jeûne, les cures de jus, la consommation de certains aliments seulement, l'utilisation de suppléments diététiques commerciaux de désintoxication ou le ‘nettoyage’ du côlon avec des lavements ou des laxatifs”, rappelle-t-elle. La plupart de ces régimes ont quelques points communs : ils sont à court terme et visent à éliminer les substances prétendument toxiques du corps. En règle générale, ces régimes comprennent une période de jeûne suivie d'un régime extrêmement restrictif pendant plusieurs jours.

“En tant que diététicienne, j'ai vu des clients tenter des régimes de désintoxication et subir une multitude d'effets secondaires négatifs, notamment le développement d'une relation négative avec la nourriture”, alerte Taylor Grasso. Elle ajoute : “La recherche montre qu'il existe peu de preuves pour soutenir l'utilisation de régimes de désintoxication et qu'ils ne sont de toute façon pas nécessaires. Le corps est bien équipé pour éliminer les substances indésirables par lui-même, sans suppléments coûteux et potentiellement nocifs vendus par l'industrie de la nutrition et du bien-être.”

Quels sont les effets secondaires des régimes de désintoxication ?

Selon la diététicienne, il existe très peu de preuves que les régimes de désintoxication éliminent les substances nocives de votre corps. “Bien que les partisans affirment que les régimes de désintoxication et les cures de jus entraînent une perte de poids, une amélioration de la fonction hépatique et une meilleure santé générale, la recherche montre qu'ils ont peu ou pas d'effet”, souligne-t-elle. De plus, ils peuvent entraîner des effets secondaires, notamment des maux de tête, de la fatigue, de la faiblesse, des évanouissements et de l'irritabilité. Cependant, des études montrent qu'il existe des preuves que certains aliments et épices, comme la coriandre, peuvent améliorer les voies naturelles de désintoxication du corps.

“Faire cela de manière répétée sur une longue période peut entraîner une diminution chronique du métabolisme, ce qui signifie que le nombre de calories que vous brûlez au repos peut diminuer lentement avec le temps. Cela peut rendre plus difficile la perte de poids et l'équilibre de la glycémie”, explique Taylor Grasso. Selon elle, cela peut également rendre les personnes plus vulnérables aux maladies métaboliques chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète.