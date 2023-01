Transgenres, non binaires : le traitement hormonal améliore leur santé mentale

L'ESSENTIEL De nombreux adolescents transgenres ou non binaires souffrent de dysphorie de genre ou de la détresse persistante causée par l'écart entre leur identité de genre et leur apparence physique.

Les hormones d'affirmation de genre (testostérone ou estradiol) sont utilisées comme traitement pour favoriser les caractéristiques sexuelles secondaires conformes au genre, telles que le développement des seins ou la pilosité faciale.

Grâce au traitement avec des hormones d’affirmation de genre, les jeunes transgenres et non binaires connaissent une amélioration significative du sentiment d’alignement de leur apparence physique avec leur genre, ainsi que des améliorations durables de la dépression et de l'anxiété. C’est ce que révèle une nouvelle étude américaine publiée le 19 janvier dans le New England Journal of Medicine.

"Les jeunes transgenres souffrent de plus de dépression et d'anxiété"

"Nos résultats fournissent des preuves scientifiques solides que l'amélioration de la congruence de l'apparence grâce au traitement hormonal est fortement liée à de meilleurs résultats en matière de santé mentale chez les jeunes transgenres et non binaires", a déclaré dans un communiqué l'auteure principale Diane Chen, psychologue pédiatrique au programme de développement du genre et du sexe de l'hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago et professeure agrégée à la Northwestern University Feinberg School of Medicine. "C'est essentiel, étant donné que les jeunes transgenres souffrent de plus de dépression et d'anxiété, et sont plus à risque de suicidalité que les jeunes cisgenres”, poursuit-elle.

L'impact positif des hormones sur le bien-être des jeunes transgenres confirmé

Cette étude a suivi 315 jeunes transgenres et non binaires âgés de 12 à 20 ans. Les visites d'étude ont eu lieu tous les six mois pendant deux ans après le début du traitement, ce qui est le suivi le plus long signalé à ce jour. Les chercheurs ont examiné les mesures de la congruence de l'apparence physique avec le genre, de la dépression, de l'anxiété, de l'affect positif et de la satisfaction de vivre. Ils ont constaté que, dans l'ensemble, la congruence de l'apparence, l'affect positif et la satisfaction de vivre augmentaient, tandis que les symptômes de dépression et d'anxiété diminuaient.

"Les résultats critiques que nous rapportons démontrent l'impact psychologique positif des hormones d'affirmation de genre pour le traitement des jeunes atteints de dysphorie de genre, a ajouté une autre co-auteure, la médecin Johanna Olson-Kennedy. Au milieu d'un paysage de désinformation, nous espérons que ces résultats appuient l'utilisation d'interventions médicales opportunes et appropriées pour ce groupe vulnérable d'adolescents."