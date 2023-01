Gaz hilarant : les cas graves sont trois fois plus nombreux

L'ESSENTIEL Les effets recherchés par les consommateurs du protoxyde d’azote sont les rires incontrôlés, la sensation d’ébriété et d'euphorie ainsi que les distorsions visuelles et auditives.

L’interruption de la consommation provoque un syndrome de sevrage, avec de l’anxiété, de l’agitation et des tremblements.

Depuis le 1er juin 2021, une loi interdit d’offrir ou de vendre du protoxyde d’azote à toute personne mineure.

En prendre une seule fois peut conduire à une "perte de connaissance, une chute, des brûlures” et le nombre de cas graves à la suite des intoxications qu’il provoque a été multiplié par trois entre 2020 et 2021. C’est le protoxyde d’azote, aussi appelé "gaz hilarant", dont vous avez peut-être remarqué les cartouches au détour d’un trottoir. Christelle Ratignier-Carbonneil, docteure en immuno-hématologie et directrice générale de l’ANSM, alerte l’opinion publique sur la hausse importante des intoxications au protoxyde d’azote, dans une interview publiée mercredi 18 janvier par Le Parisien.

"Le protoxyde d’azote est devenu une préoccupation importante de santé publique"

“On est passé de 82 cas en 2020 à 265 en 2021. Le protoxyde d’azote est devenu une préoccupation importante de santé publique”, affirme la directrice de l’agence de santé. Cette montée des cas est liée à un intérêt pour le gaz hilarant qui se répand de plus en plus chez les jeunes.

À l'origine, le protoxyde d’azote est utilisé en médecine comme anesthésiant et antalgique, et en cuisine, où il est présent dans les cartouches des siphons à chantilly. Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d'un ballon, après avoir "cracké" la cartouche pour l'ouvrir. Les effets euphorisants qu’il entraîne lorsqu’il est inhalé, lui valent son surnom de "gaz hilarant" et ont contribué à sa popularité grandissante. D’autant qu’il est bon marché et qu'il est relativement facile de s’en procurer sur Internet, notamment via les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, malgré les risques liés à sa consommation.

Gaz hilarant : pourquoi est-il dangereux ?

Le problème, c’est que l’inhalation de protoxyde d’azote peut causer de multiples effets secondaires, allant de simples vertiges, risques de chute ou brûlures par le froid du gaz, jusqu’à l'asphyxie et la perte de connaissance. En plus de cela, souligne la Dr Ratignier-Carbonneil , "on découvre de nouvelles complications cardiovasculaires avec des effets thrombotiques" (formation de caillots de sang dans les veines). Elle ajoute que dans les cas d’addiction les plus sévères, la prise régulière de ce gaz peut conduire à la mort. En outre, dans un rapport publié le 16 novembre 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et l’ANSM s’alarmaient également d’une augmentation des cas d'atteintes neurologiques.

Dans ce contexte, l’ANSM vient d’éditer un document à destination des professionnels de santé pour les aider à identifier les symptômes évocateurs d’une intoxication au protoxyde d’azote et à prendre en charge une personne en situation d’intoxication. Enfin, des problèmes d’addiction peuvent aussi rapidement avoir lieu. L’ANSM observe un usage bien plus "important" et "répété" chez des jeunes de 22 ans, en moyenne, majoritairement des hommes entre 20 et 25 ans, souvent dans un cadre festif.