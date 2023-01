Dormir nu : 7 avantages pour votre santé

L'ESSENTIEL Dormir nu est bénéfique pour la santé.

Plusieurs études ont démontré ses bienfaits en terme de santé et de qualité de vie.

Dormir nu, c'est bien, et la plupart des gens sont d'accord là-dessus. Pourtant, seuls 10 % des Français le font. Ils pourraient changer d'avis lorsqu'ils connaîtront ces sept raisons scientifiques pour lesquelles dormir la nuit dans le plus simple appareil est bon pour la santé.

Endormissement plus rapide, peau plus jolie... des bienfaits pour votre santé corporelle

En dormant nu, vous aurez plus de chances de vous endormir rapidement. La température corporelle est l'un des facteurs du bon fonctionnement du rythme circadien ou horloge biologique. Elle se modifie tout au long de la journée et diminue durant la soirée. C'est pourquoi vous ressentez une baisse d’énergie passée une certaine heure. Dormir nu fera baisser la température de votre corps plus rapidement et vous aidera à vous endormir plus vite. On évite donc les chambres surchauffées ainsi que les pyjamas.

Cette baisse de la température corporelle stimule également l'hormone anti-âge, la mélatonine. Elle régénère les cellules, ce qui améliore la qualité de la peau et des cheveux.

Ne pas porter de vêtements permet aussi au corps de respirer et de réduire la transpiration et l'humidité, et donc de diminuer le développement de bactéries et d'infections, notamment vaginales chez la femme. N'oubliez pas que le vagin est un environnement chaud et humide, ce qui en fait un endroit idéal pour la multiplication des bactéries. Par conséquent, dormir nue permet à une partie de la chaleur et de l'humidité du vagin de s'échapper pendant la nuit, et aide à réduire le risque de mycoses. Choisissez des draps en coton plutôt que des draps synthétiques qui sont moins respirants.

Bien-être : dormir nu booste aussi la libido

Dormir nu est bon pour la libido. Comme on peut le deviner, dormir nu peut donner à votre partenaire matière à réflexion et aider à raviver ou entretenir la flamme. Selon une enquête menée en 2014 au Royaume-Uni, auprès de 1.000 couples mariés, 57 % de ceux qui dormaient nus se disaient "extrêmement heureux" de leur couple, contre 48 % de ceux qui préféraient dormir en pyjama. "Il y a beaucoup de facteurs peuvent affecter le succès d'une relation mais un facteur très important est l'environnement de la chambre à coucher", a déclaré la chercheuse Stephanie Thiers-Ratcliffe, qui a travaillé sur l'étude.

En 2018, des chercheurs ont mené une étude sur 656 hommes et ont découvert que ceux qui portaient des caleçons produisaient plus de spermatozoïdes que ceux qui choisissaient des sous-vêtements plus serrés. Probablement parce que les sous-vêtements amples aident à garder les testicules au frais. Au contraire, la température élevée du scrotum peut affecter négativement leur fonction. Logiquement, dormir nu permet à vos testicules de s'aérer la nuit, ce qui augmente la production de spermatozoïdes.

Rester nu pour améliorer l'estime de soi ?

Une autre étude, également publiée en 2018, a montré que la participation à des "activités naturistes" peut améliorer la qualité de vie, l'image corporelle et l'estime de soi. Nous imaginons volontiers que cela s'applique également au fait de dormir nu.

Enfin, lorsque vous dormez en pyjama, sous-vêtement ou sous une couette, vous limitez votre production d'hormone de croissance, ou somatotrophine. Cela vous empêche de brûler les graisses pendant la nuit et nuit à votre récupération musculaire. À l'inverse, dormir nu peut vous aider à bouger librement et à réguler les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui peut réduire la tension artérielle, stimuler l'appétit et booster la libido.

Et pour terminer en pensant à notre planète, qui dit nudité, dit plus de pyjama et donc moins de lessive et d'eau, c’est logique.