5 conseils pour bien prendre soin de sa voix

L'ESSENTIEL La sphère ORL concerne l'oreille, le nez, les sinus, la gorge, le cou et les glandes salivaires.

Une visite de contrôle chez un médecin ORL est recommandée tous les ans pour les personnes qui chantent.

Professionnels, étudiants ou simples amateurs, tous ceux qui chantent devraient prendre soin de leur voix pour qu’elle reste belle et qu’elle tienne sur le long terme. Pour cela, il existe quelques conseils. Le premier est de bien s’hydrater.

Bien s’hydrater

En effet, en cas de déshydratation, les cordes vocales - l’organe de la phonation, qui vibre au passage de l'air et permet d’émettre des sons - sont impactées et donc moins efficaces. Cela peut aller jusqu’à des troubles de la voix très importants chez certains chanteurs. Ainsi, il faut donc veiller à boire au minimum un litre et demi à deux litres d’eau par jour.

De plus, lorsqu’un endroit est sec, comme cela peut être le cas dans une pièce chauffée, il est possible d’installer un humidificateur d’air pour limiter l’impact sur les cordes vocales. Si vous sentez une gêne, vous pouvez aussi mettre de l’eau purifiée dans un nébuliseur, un appareil qui transforme les liquides en particules très fines. Cela vous permettra de respirer ponctuellement un air plus humide. Enfin, si vous n’avez pas ces deux dispositifs chez vous, vous pouvez aussi utiliser la vapeur d'eau bouillie dans une casserole. Pour cela, verser l’eau bouillie dans un bol et placez votre nez au-dessus de celui-ci avec une serviette sur la tête et inspirez. Attention, laissez l’eau refroidir un peu avant cette opération car la vapeur trop chaude peut brûler vos voies respiratoires.

Échauffer sa voix

Pour éviter les blessures, il est aussi important d’échauffer sa voix. Pour cela, vous pouvez par exemple placer une paille entre vos lèvres et prononcer le son “u” pendant cinq minutes, en changeant la hauteur et l’intensité du son. Pour plus de résistance, vous pouvez mettre un masque de poche pour réanimation cardio-pulmonaire (masque CPR) et chanter ! Deux exercices à faire avant une séance de chant. Et, bien sûr, après celle-ci, il faut bien laisser reposer sa voix.

Avoir une bonne hygiène de vie

Autre conseil : avoir une bonne hygiène de vie. Et oui, c’est aussi important pour la voix. Ainsi, il est recommandé d’avoir une alimentation équilibrée, de ne pas trop consommer de boissons alcoolisées, gazeuses ou caféinées. Il faut aussi éviter de fumer car le tabagisme - même passif - peut abîmer les cordes vocales. En hiver, couvrez-vous bien au niveau de la gorge, du nez et de la bouche, les zones où le froid affecte directement les voies respiratoires.

Écouter les signaux de son corps

Lorsque notre voix va mal, notre corps nous envoie des signaux. Mais faut-il encore savoir les écouter pour remédier au problème. Parmi ceux qui doivent vous alerter, il y a la fatigue vocale, la voix instable, le raclement de gorge constant, les douleurs, la tension abdominale légère ou modérée, etc.

Consulter si besoin

Enfin, dernier conseil, si vous ressentez un problème n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé spécialisé dans la sphère ORL (oto-rhino-laryngologiste) pour le régler le plus rapidement possible. Si vous laissez traîner, l’état de votre voix pourrait s’empirer avec le risque de ne pas pouvoir chanter avant longtemps !