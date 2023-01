Ils trouvent une brosse à dents électrique dans les intestins d'un enfant de 9 ans

L'ESSENTIEL On considère une personne comme étant constipé quand elle a moins de trois selles par semaine, selon l’Assurance maladie.

La constipation peut être occasionnelle ou chronique, si les symptômes persistent depuis plus de six mois.

C’est une histoire insolite, mais bien réelle. Le jour de Noël, le 25 décembre 2022, des médecins ont retrouvé une brosse à dents électrique dans les intestins d’un garçon de 9 ans.

Un enfant risque l’occlusion intestinale à cause d’une brosse à dent

Le jour de Noël, l’enfant est à La Mecque, en Arabie Saoudite. Mais la journée est vite bouleversée car il est transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants de Makkah.

La raison ? Tout ce qui passe normalement dans les intestins - aliments, liquides, gaz - est bloqué. Plusieurs radiographies sont réalisées pour comprendre le problème. Résultat : les médecins découvrent une brosse à dents électrique coincée dans son estomac. S’il n’avait pas été pris en charge rapidement, il risquait une occlusion intestinale pouvant lui être fatale.

Selon le Manuel MSD, “l'occlusion intestinale correspond à une diminution importante ou à un arrêt complet du transit du contenu digestif intestinal dû à la pathologie qui provoque le blocage de l'intestin”. Les patients qui en sont atteints ressentent généralement des douleurs, ont des vomissements et sont constipés (plus de selles ni de gaz). Pour traiter ce problème, les médecins peuvent utiliser une sonde gastrique pour vider l’intestin. Mais pour des cas d’occlusion complète, ils recourent à la chirurgie.

Une intervention chirurgicale pour retirer la brosse à dents

Lorsqu’un enfant ingère un objet, l’intervention chirurgicale n’est pas toujours nécessaire. En 2020 par exemple, un petit de sept ans avait avalé un AirPod le jour de Noël. Il avait été pris en charge à l'hôpital mais les médecins avaient décidé de ne pas intervenir. Ils préféraient que l’organisme se débarrasse naturellement de cet objet.

Mais un AirPod est moins volumineux qu’une brosse à dents électrique. Ainsi, pour le garçon de 9 ans, les praticiens ont fait une petite intervention d’une vingtaine de minutes pour retirer la brosse à dents électrique. L’histoire s’est finalement bien finie car l’enfant est aujourd’hui en bonne santé, selon le New York Post.

Le meilleur moyen d’éviter ce genre d’incident est de toujours surveiller ses enfants et de leur apprendre, dès le plus jeune âge, à ne pas mettre à la bouche - et avaler - des choses qui ne se mangent pas !