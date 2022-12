Maladies respiratoires : et si le wifi pouvait bientôt permettre de les détecter ?

L'ESSENTIEL 7 % de la population n’a ni smartphone ni connexion internet à domicile en France, selon un rapport de l'Insee publié le 24 janvier 2022.

En 2021, 93 % des ménages avaient un accès à l'internet en France, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Pour une grande majorité, cela se fait par la wifi, une technique qui permet la communication sans fil entre divers appareils (ordinateur, téléviseur, smartphone…) grâce aux ondes radioélectriques.

L’analyse des ondes wifi grâce à une intelligence artificielle

Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST), une agence du gouvernement américain, viennent de prouver que ces ondes pourraient être utilisées pour détecter des maladies respiratoires. Leurs travaux ont été publiés dans la revue IEEE Access.

Les routeurs internet diffusent des ondes en continu que nos appareils utilisent pour se connecter au réseau. Ces ondes se déplacent et traversent ce qui les entoure : les murs, les meubles et les humains ! Ainsi, nos mouvements ou notre respiration peuvent modifier le parcours du signal wifi, du routeur jusqu’aux appareils.

Les scientifiques ont donc voulu comprendre si l’analyse de la modification de ce parcours des ondes par notre respiration pouvait permettre de dépister des problèmes de santé. Pour cela, les chercheurs du NIST ont mis au point un algorithme, appelé BreatheSmart, capable d’analyser les altérations des ondes.

Un algorithme qui détecte les maladies respiratoires avec 99,54 % de réussite

Pour cela, les scientifiques ont installé un mannequin humain dans une chambre anéchoïque, c’est-à-dire une pièce absorbant les ondes. Celui-ci avait été programmé pour mimer différentes conditions respiratoires : respiration normale, asthme, pneumonie, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), etc.

Dans la pièce prévue pour l’expérience, un routeur et un appareil receveur d’ondes - du type ordinateur ou smartphone - ont aussi été installés. Le but était de voir comment les ondes du signal wifi étaient modifiées en fonction de la façon dont la poitrine du mannequin bougeait. Ainsi, les chercheurs ont pu enregistrer les modifications de signal pour une respiration normale et pour différentes pathologies. Résultat : l’algorithme de l’intelligence artificielle était capable de détecter et de classifier une maladie respiratoire avec un taux de certitude de 99,54 %.

À terme, grâce à cette intelligence artificielle, les chercheurs espèrent pouvoir développer une méthode de diagnostic des maladies respiratoires automatisée… Et accessible au plus grand nombre puisque 92 % des ménages avaient un accès à l'internet en 2021 dans l'ensemble de l'Union européenne à 27 pays, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).