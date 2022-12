Les biscuits Oreo seraient noircis avec de l'ammoniac

L'ESSENTIEL Créés en 1912, les Oreo sont des biscuits avec une crème sucrée blanche placée entre deux biscuits noirs de forme rondes au chocolat (4,6 % de cacao en poudre).

Propriétés du groupe américain Mondelēz International et particulièrement addictifs, ils sont l'un des biscuits les plus vendus au monde.

Ces biscuits sont décriés par le milieu associatif environnemental, notamment Greenpeace, pour l’utilisation d’huile de palme issue de la déforestation, du recours aux tourbières ainsi que l'exploitation sociale.

Sommes-nous proches d’un scandale sanitaire de plus dans le monde de l’agroalimentaire ? Après l’affaire des pizzas Buitoni ou des chocolats Kinder, c’est au tour des biscuits Oreo d’être ciblés. Le journal néerlandais Noordhollands Dagblad a enquêté sur une usine de cacao de l'entreprise Olam à Koog-sur-le-Zaan (Pays-Bas) qui travaille pour Oreo. Selon le média, la célèbre couleur noir du biscuit serait obtenue artificiellement grâce à l’utilisation d’un composé toxique : l’ammoniac. L'information a été relayée par le Midi Libre

Dans cette usine, l'ammoniac serait mélangé au cacao depuis des années

Cet ammoniac serait mélangé aux fèves de cacao moulues depuis des années. Plusieurs fois, des habitants et des militants écologistes ont tiré la sonnette d’alarme à ce sujet, alertant sur la puanteur émise par la libération d’ammoniac. Le journal néerlandais affirme que le gouvernement le savait : "L'Agence pour l'environnement a dissimulé l'ajout de dizaines de milliers de kilogrammes d'ammoniac à la demande d'Olam."

L'entreprise incriminée nie les accusations, objectant que l'ammoniac était libéré naturellement lors de la phase de traitement des fèves de cacao. Le directeur d'Olam répond au média néerlandais que son usine "utilise l'ammoniac comme solution d'alcalinisation de certaines poudres de cacao pour modifier la couleur ou le goût du produit final. Il ne reste pas ou très peu d'ammoniac dans le produit final". "Ofi (Olam) mentionne son utilisation comme additif alimentaire dans les informations techniques de chaque ingrédient. Je ne peux pas commenter des quantités spécifiques", ajoute-t-il.

Oreo se défend : "le carbonate d'ammonium n'affecte pas la qualité du produit"

Même discours du côté de Mondelēz, qui possède la marque Oreo. La multinationale agroalimentaire américaine rappelle que l’étiquette mentionne la présence de "carbonate d'ammonium". "L'utilisation de carbonate d'ammonium dans les aliments n'affecte pas la qualité ou la sécurité du produit", rassure Annick Verdegem, la porte-parole de Mondelēz.

Toutefois, le lanceur d’alerte à l’origine de la révélation affirme que "l’ammoniac est bien présent dans l’usine et s'infiltre dans tous les coins et recoins". "La puanteur est énorme, souligne-t-il. L’environnement ? Cela n’intéresse pas les dirigeants de l’entreprise. Ils se soucient de la poudre de cacao noir et de ce qu’ils en tirent."