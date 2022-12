Fibrillation atriale : nos conseils pour bien suivre votre traitement

L'ESSENTIEL Les médicaments anti-arythmiques sont aussi utilisés en cas de fibrillation atriale pour diminuer la fréquence des battements de cœur.

Selon l’Assurance maladie, 20 à 30 % des accidents vasculaires cérébraux (AVC) seraient secondaires à une fibrillation auriculaire.

En France, 1 % de la population générale est atteinte de fibrillation auriculaire, selon l’Assurance maladie. Et le pourcentage des personnes concernées par ce trouble du rythme cardiaque - aussi appelé fibrillation atriale - augmente avec l’âge : plus de 10 % des plus de 80 ans en souffre.

La fibrillation atriale nécessite un traitement journalier

La fibrillation atriale est une pathologie qui accélère le cœur et le fait battre de manière irrégulière. Le muscle cardiaque est composé de quatre principales parties : deux oreillettes sur la partie supérieure et deux ventricules sur la partie inférieure, respectivement placés à droite et à gauche de l’organe. En cas de fibrillation atriale, l’activité électrique des muscles des deux oreillettes est rapide et désorganisée, ce qui a pour conséquence que les oreillettes et les ventricules se contractent mal. Le rythme cardiaque est donc perturbé, le cœur bat de manière irrégulière.

En général, pour traiter la fibrillation atriale, les patients suivent un traitement à vie. Ils prennent notamment des anticoagulants qui fluidifient le sang, empêchent l’apparition de caillots et réduisent les risques d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de thrombose artérielle. Il existe deux types d’anticoagulants : les antivitamines K (AVK), à prendre de préférence le soir, et les anticoagulants oraux directs (AOD), dont l’heure de prise est à définir avec le médecin.

Fibrillation atriale : ne pas interrompre son traitement

L’Assurance maladie recommande aux patients de prendre leurs médicaments tous les jours aux horaires prévus pour permettre un contrôle durable de la maladie et diminuer le risque de complications. Il est également déconseillé d’interrompre son traitement.

Pour bien prendre son traitement, vous pouvez par exemple utiliser des pense-bêtes, mettre une alarme sur votre téléphone portable, inscrire la posologie sur les boîtes des médicaments ou bien mettre en place un système de pilulier, rempli en amont, avec les doses journalières pour la semaine.

Enfin, en plus des traitements médicamenteux, d’autres mesures d’hygiène de vie sont à respecter en cas de fibrillation atriale : arrêter de fumer, éviter d'être en surpoids, avoir une alimentation équilibrée, ne pas boire trop de café ni d’alcool et, comme souvent, pratiquer une activité physique régulière.