Le top 5 des pires alcools pour votre peau

Épiderme : différents effets nocifs en fonction des alcools

Vodka, gin, tequila et bière : les spiritueux distillés clairs (vodka, gin et tequila) ainsi que la bière sont les alcools les moins nocifs pour votre peau.

Whisky et rhum : les liqueurs claires comme le rhum pur et le whisky entrainent des signes précoces de vieillissement cutané.

Le vin rouge est la pire boisson alcoolisée pour la peau, surtout en présence de rosacée (vaisseaux sanguins dilatés en permanence qui rendent la peau rouge et dans certains cas provoquent des irritations, des boutons, et des plaques sèches et rugueuses, NDLR). Boire du vin rouge peut provoquer des rougeurs et des taches cutanées.

Mais sachez que même si le vin rouge est mauvais pour votre peau, il reste toutefois l'alcool le moins nocif pour votre santé. En petites quantités, il peut même avoir des effets positifs, comme réduire la dysfonction érectile ou améliorer la santé cardiovasculaire et le sommeil. Si malgré toutes ces précisions, vous avez tout de même abusé de l’alcool, la Dr Isabel Sharkar recommande de boire le lendemain 10 verres d'eau et de consommer de la vitamine C. Afin de conserver une belle peau malgré une consommation excessive d'alcool. Il est également conseillé de bien la nettoyer et de l'hydrater deux fois plus qu’habituellement.