Fibrillation atriale : 6 habitudes à prendre pour réduire vos risques

L'ESSENTIEL La fibrillation auriculaire (ou atriale) est un trouble du rythme cardiaque qui accélère le cœur et le fait battre de manière irrégulière, d’après l’Assurance Maladie.

Elle concerne 1 % de la population générale, mais surtout la population âgée (plus de 10 % des plus de 80 ans).

"La fibrillation auriculaire est un problème de santé, mais elle peut être traitée et maîtrisée", d’après le cardiologue Paul Dorian. Et en effet, cette arythmie, qui résulte d’une perturbation des signaux électriques du cœur et qui entraîne un risque de développer une maladie du cœur ou de subir un AVC, peut être réduite en maîtrisant la pression artérielle, le diabète et le taux de cholestérol sanguin. Mais adopter quelques habitudes de vie saines permet également de conserver une bonne qualité de vie.

Certains comportements augmentent les risques de fibrillation auriculaire

Pour rester en bonne santé, il est conseillé de ne pas fumer : "Le tabagisme contribue à l’accumulation de plaques dans les artères, fait augmenter le risque de caillots sanguins, réduit l’apport en oxygène dans le sang, ce qui fait inutilement travailler le cœur. De fait, les fumeurs sont 2 fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un AVC, et même d’en mourir”, indique la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Réduire la consommation d’alcool est également indispensable. En effet, une consommation excessive peut faire augmenter la pression artérielle et contribuer au développement de maladies du cœur et d’AVC. "Pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie, il est recommandé de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour et avoir des jours dans la semaine sans consommation”, indique Santé Publique France.

Enfin, il faut réduire le stress qui est néfaste pour la santé du coeur : un stress soudain et intense peut augmenter le risque à court terme de crise cardiaque. Le stress chronique, qui se définit par le fait d’être exposé à un agent stresseur pendant une longue période de temps (des mois, voire des années), peut lui aussi, accroître le risque maladies cardiaques.

L'activité physique et une alimentation santé préservent des problèmes de coeur

Rester actif est particulièrement bénéfique pour la santé cardiaque. En effet, conserver une activité physique permet de rétablir la santé du muscle cardiaque, peut aider à vivre plus longtemps et à réduire jusqu’à 50 % le risque de mourir d’une maladie du coeur.

Maintenir un poids santé est également primordiale : "Les gens obèses sont quatre fois plus susceptibles de souffrir de diabète, plus de trois fois plus susceptibles de souffrir d’hypertension et plus de deux fois de souffrir d’une maladie du cœur que ceux qui ont un poids santé”, rappelle la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. La mesure du tour de taille et le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) permettent d’évaluer le risque sur la santé associé à l’obésité. Chez les hommes, on est à risque lorsque le tour de taille dépasse 94 cm et chez les femmes, c’est 88 cm. Pour calculer son IMC, il faut diviser le poids en kilogrammes par le carré de votre taille en mètres. A partir de 25, le risque existe.

L’alimentation a aussi un impact de taille. Le régime Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), qui consiste à consommer beaucoup de fruits et légumes, des produits laitiers pauvres en matières grasses et peu d’aliments contenant des acides gras saturés, est particulièrement recommandé puisqu’il permet de réduire les risques d’avoir une maladie cardiaque de 10 %, d'après une étude.