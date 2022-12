Ce que la naissance d’un enfant change dans la vie sexuelle des parents

L'ESSENTIEL 81 % des parents de jeunes enfants se sont déjà disputés à propos des tâches parentales, selon cette enquête.

50 % ont eu envie de rompre avec leur conjoint.e après la naissance de leur dernier-né.

23 % des couples attendent trois semaines pour faire l’amour avec pénétration vaginale après l’accouchement, selon une étude portant sur l’impact de la naissance d’un enfant sur la vie sentimentale et sexuelle des parents réalisée par l’Ifop et publiée ce jeudi 1er décembre. Pour cette enquête, 1.001 femmes et hommes parents d’enfants de moins de 3 ans ont été interrogés.

22 % des femmes acceptent le premier rapport sexuel post accouchement sans en avoir envie

Parmi eux, 35 % ont déclaré avoir repris une activité sexuelle entre trois et six semaines après la naissance de leur bébé et 32 % ont patienté plus de sept semaines.

La vie sexuelle des jeunes couples semble impactée moins longtemps par la naissance d’un enfant. En moyenne, le premier rapport sexuel avec pénétration vaginale a lieu 5,8 semaines après l’accouchement, contre 8,4 semaines pour les parents âgés de 35 à 49 ans.

Mais de qui vient l’initiative ? Il semblerait que ce soit plus du côté des hommes car, selon l’étude, plus d’une femme sur cinq, soit 22 %, a accepté d’avoir un rapport sexuel vaginal après son accouchement pour faire plaisir à son partenaire, mais sans en avoir vraiment envie.

Pour ce qui est de la fréquence, une fois que la vie sexuelle a repris, elle est assez inégale entre les couples. En effet, 48 % indiquent faire moins l’amour qu’auparavant mais 28 % constatent au contraire une augmentation de la fréquence de leurs rapports.

Jeunes parents : la libido baisse plus chez les femmes que chez les hommes

La baisse de la libido ne concerne pas les deux sexes de la même façon. 46 % des hommes interrogés disent avoir plus envie de faire l’amour avec leur compagne qu’avant l’arrivée du bébé, mais seulement 33 % des femmes font la même constatation. En effet, 29 % d’entre-elles disent qu’elles ont moins envie de relations sexuelles depuis leur accouchement, contre 21% des hommes.

Parmi les raisons invoquées quand il y a une diminution de la fréquence des rapports sexuels, la principale est la crainte de réveiller son enfant, pour 56 % des parents. Pour la baisse de libido, 92 % des mères et 86 % des pères disent avoir moins d’énergie sexuelle à cause de la fatigue et du manque de sommeil liés à l’arrivée du bébé. Enfin, 83 % des femmes soulignent que leur prise de poids a aussi eu une incidence sur leur libido.

Mais tout n’est évidemment pas négatif quand on a un enfant. Le chiffre le plus important à retenir est que 80 % des parents de moins de 50 ans se déclarent satisfaits de leur vie sexuelle.