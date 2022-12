Nos premières expériences de vie auraient un impact durable sur nos gènes

L'ESSENTIEL "Nous pourrions être en mesure de développer des moyens de contrer ces changements plus tard dans la vie pour préserver la santé et permettre aux gens de rester en bonne santé plus longtemps", selon les auteurs.

L'espérance de vie de la génération née en 2022 est estimée à 93 ans pour les filles, 90 ans pour les garçons.

Un progrès de 37 ans pour les femmes et de 42 ans pour les hommes, par rapport à la génération née en 1900.

Les premières expériences de notre vie pourraient avoir un impact à long terme sur l'activité de nos gènes et même affecter notre espérance de vie. C’est ce que révèle une nouvelle étude portant sur les mouches des fruits menée par des chercheurs de l'université catholique de Louvain (UCL) en Belgique. Selon l’équipe à l’origine de l’étude, publiée ce jeudi dans la revue Nature Aging, cette "mémoire" des gènes pourrait être une piste intéressante pour améliorer la santé en fin de vie.

Les gènes auraient une sorte de mémoire qui affecte la santé plus tard

"La santé à un âge avancé dépend en partie de ce qu'une personne a vécu dans sa jeunesse ou même dans le ventre de sa mère. Nous avons identifié une façon dont cela se produit car les changements dans l'expression des gènes durant la jeunesse peuvent former une 'mémoire' qui a un impact sur la santé longtemps après", a déclaré l'auteur principal, le Dr Nazif Alic, dans un communiqué.

Les scientifiques se sont appuyés sur leurs recherches précédentes au cours desquelles ils ont découvert que les mouches des fruits, quand elles étaient nourries tôt avec un régime riche en sucre, vivaient des vies plus courtes, même après l'amélioration de leur régime alimentaire à l'âge adulte.

Pourquoi ? Les chercheurs ont ensuite découvert qu'un régime riche en sucre inhibait en réalité une partie des gènes (appelée dFOXO) impliquée dans le métabolisme du glucose, qui affecte l’espérance de vie. Ils l’ont donc réactivé en augmentant ses niveaux au cours des trois premières semaines de l'âge adulte de la mouche.

"Ce qui se passe au début de la vie peut affecter vos gènes"

Cela a provoqué des modifications dans les gènes qui ont persisté plus tard dans leur vie. En conséquence, certains changements attendus dans le cadre du processus de vieillissement normal ont été empêchés, ce qui a permis d’améliorer la santé des mouches à la fin de leur vie et d’augmenter leur durée de vie de plus d'un mois (la moitié d'une vie de mouche des fruits).

"Ce qui se passe au début de la vie peut affecter la manière dont s'expriment vos gènes plus tard, pour le meilleur ou pour le pire", ajoute le Dr Alic. "Il se peut qu'une mauvaise alimentation au début de la vie, par exemple, puisse avoir un impact sur notre métabolisme plus tard dans la vie en ajustant la façon dont nos gènes sont exprimés, même après des changements alimentaires substantiels au fil des années, mais heureusement, il pourrait bien être possible d'inverser cette tendance" poursuit-il.