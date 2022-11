Comment prévenir les terreurs nocturnes de mon enfant ?

L'ESSENTIEL Les terreurs nocturnes sont le plus souvent présentes entre 18 mois et 4 ans chez l'enfant.

Elles ne sont pas dangereuses pour lui, mais quelques astuces peuvent aider à les prévenir.

Le plus souvent présentes entre 18 mois et 4 ans, les terreurs nocturnes durent typiquement d’une à 5 minutes, en début de nuit et ne laissent aucun souvenir à l'enfant. Si elles ne sont pas dangereuses, on peut toutefois les prévenir.

Terreurs nocturnes de l'enfant : que faut-il éviter ?

Si vous constatez des terreurs nocturnes un peu trop fréquente ou à risque de blessure, il est préférable d'éviter tout ce qui peut l'exciter près de l'heure du coucher comme les repas lourds, les écrans, les jeux vidéo, les activités de jeux ou de sport intenses ou qui sollicitent trop l'imagination.

Le stress étant souvent un élément déclencheur, n'hésitez pas à l'éviter autant que possible ou à mettre en place des activités de relaxation et de détente avec des exercices de respiration par exemple.

Avoir un rituel relaxant avant le coucher de l'enfant

Veillez à avoir une routine du coucher avec un bain, une histoire, une veilleuse ou encore une chanson ou une musique relaxante va lui permettre de mieux s'apaiser. Vous pouvez aussi prendre le temps de parler des événements de la journée en mettant l'accent sur les moments les plus agréables.

S'il a arrêté les siestes, vous pouvez recommencer à le coucher en début d'après-midi pour éviter qu'il ne soit trop épuisé au coucher le soir. Certains spécialistes du sommeil recommandent de réveiller son enfant 30 minutes avant l'heure à laquelle survient la terreur nocturne pendant quelques secondes pour limiter leur apparition. Cependant n'hésitez pas à en parler avec votre pédiatre ou votre médecin.

En savoir plus : "Le sommeil du jeune enfant: Pour les parents qui ne font pas leurs nuits - De 0 à 6 ans" de Héloïse Junier.