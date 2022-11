Même en bonne santé, manger trop gras peut déclencher des douleurs

L'ESSENTIEL Au-delà des douleurs, l'abus de graisse dans notre alimentation est mauvais pour notre santé globale.

Il contribue au développement de certaines maladies, comme l’obésité, le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique (un ensemble de troubles dû à un excès de graisse : prise de poids, résistance à l'insuline, intolérance au glucose…) et un déséquilibre notre microbiote intestinal.

Le monde médical s'accorde depuis longtemps sur le fait que les lésions nerveuses et la douleur observées chez les personnes atteintes de diabète ou d'obésité sont liées à leur état métabolique. Des chercheurs de l'université du Texas-Dallas remettent désormais en cause cette notion. Selon leur nouvelle étude menée sur des souris, publiée dans la revue Scientific Reports, la consommation régulière d’aliments trop gras pourrait être en fait le facteur déterminant de la douleur chez certaines personnes.

Un régime trop gras pourrait être un déclencheur de douleurs

"Cette étude indique que vous n'avez pas besoin d’avoir de l’obésité pour déclencher la douleur, ni du diabète ou d’une autre pathologie, déclare l’un des co-auteurs de l’étude, le Dr Michael Burton, dans un communiqué. Manger un régime riche en graisses pendant une courte période de temps est suffisant".

Pour leur étude, Burton et son équipe ont comparé les effets de différents régimes sur deux groupes de souris pendant huit semaines. L'un a reçu une alimentation normale, tandis que l'autre a reçu un régime riche en graisses. Ils ont également utilisé un groupe de souris obèses et diabétiques pour pouvoir les comparer avec les autres.

Douleurs : l'acide palmitique, un type de graisse saturée, peut être le coupable

Les chercheurs ont recherché des graisses saturées dans le sang des souris consommant le régime gras et ont découvert que l'acide palmitique, la forme la plus courante de graisse saturée, se lie à un certain récepteur des cellules nerveuses, ce qui provoque une inflammation et imite les effets d’une lésion nerveuse.

Cette découverte suggère qu'il serait possible d'arrêter ce processus contraignant, comme l’explique le Dr Burton : "Maintenant qu'on voit que ce sont les neurones sensoriels qui sont touchés, comment ça se passe ? Nous avons découvert que si vous enlevez le récepteur auquel l'acide palmitique se lie, vous ne voyez pas cet effet sensibilisant sur ces neurones. Cela suggère qu'il existe un moyen de le bloquer pharmacologiquement".

Le Dr Burton encourage les professionnels de la santé à tenir compte des effets dangereux de la consommation d'aliments trop gras non seulement chez les patients obèses ou à risque plus élevé de diabète, mais chez toute personne susceptible de ressentir de la douleur.