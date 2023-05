Point de côté : trois façons de s'en débarrasser

L'ESSENTIEL Un point de côté peut apparaître lors d'une séance de sport, il est localisé au niveau des côtes.

La cause de cette douleur est mal connue, plusieurs explications sont avancées.

Respecter certaines consignes permettent toutefois de s'en débarrasser voire même de l'éviter.

Cette sensation n’est pas grave mais véritablement gênante : pendant une séance de sport, il arrive de ressentir un point de côté. Il peut parfois être douloureux au point de devoir s’arrêter. Il existe cependant des astuces pour l’éviter. Christopher Travers, physiologiste, spécialiste de l’exercice physique à la clinique Cleveland, aux États-Unis, fait le point.

Comment expliquer le point de côté ?

Un point de côté est un spasme du diaphragme, le muscle qui sépare la poitrine de l’abdomen. Il se manifeste par une douleur sur le côté, ou sous les côtes. Certaines personnes peuvent ressentir des douleurs des deux côtés de l’abdomen mais le plus souvent elle est localisée à un seul endroit. Habituellement, elle ne dure que quelques minutes, mais parfois, elle peut perdurer plusieurs jours.

La cause de cette douleur est mal connue. Certains spécialistes estiment qu’elle serait provoquée par une augmentation du flux sanguin vers le foie et la rate. Selon une autre théorie, la douleur serait causée par des organes internes qui tirent sur le diaphragme. "Il est également possible qu'un déséquilibre des électrolytes dans le sang, tels que le calcium, le potassium et le sodium, contribue aux points de côté", explique Christopher Travers. Ils pourraient aussi être liés à un temps trop court entre le repas et l’activité physique : le corps déplace alors le sang vers l'estomac pour faciliter la digestion, ce qui réduit la quantité de sang dans le diaphragme.

Ralentir pour se débarrasser d’un point de côté

Lorsque le point de côté est là, il faut d’abord ralentir voire s’arrêter pour qu’il passe tout seul. L’hôpital de La Tour, situé en Suisse, donne ce conseil : "Respirer profondément et calmement" tout en appuyant "avec votre main sur l’endroit douloureux et relâcher la pression en expirant". Lorsque respirer et ralentir ne suffit pas, un étirement, en inclinant le haut du corps sur le côté, peut aider à s'en débarrasser. Les spécialistes recommandent également de se pencher en avant avec les mains sur les genoux.

Bien préparer l’effort grâce à l’alimentation et l’échauffement avant l'exercice

Mais un point de côté peut se prévenir. Cela passe d’abord par l’alimentation : il est important de conserver un intervalle de deux heures entre la fin d’un repas et le début d’une activité sportive. Cela permet au corps le temps de digérer avant l’effort. Christopher Travers conseille aussi de "limiter les aliments et les boissons qui contiennent une grande quantité de sucre". Juste avant de partir, il faut prendre le temps de s’échauffer pendant cinq minutes au minimum. Enfin, l’effort doit être progressif en terme d’intensité. "Démarrer doucement, en augmentant petit à petit l’allure", recommande l’hôpital de La Tour.

La respiration et l’hydratation : des points clés pour éviter les points de côté

Pendant l’effort, certaines techniques permettent également de réduire le risque de point de côté. L’établissement de santé suisse précise qu’il est "plus facile d’alimenter en oxygène son corps en inspirant et en expirant principalement par la bouche". Il faut boire pendant une séance de sport, mais pas trop. "Cela peut exercer une pression excessive sur votre diaphragme", indique Christopher Travers.

Mais, il ne faut surtout pas arrêter totalement l’exercice physique pour éviter les points de côté, bien au contraire. "La course à pied est le meilleur moyen de prévenir un point de côté, estime l’hôpital de La Tour. Plus vous aurez d’endurance, et moins vous aurez de chance de souffrir d’un point de côté car c’est en courant que vous entraînez votre diaphragme et vos muscles respiratoires !"