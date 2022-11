Alzheimer : cette tisane aiderait à lutter contre la maladie selon des chercheurs

L'ESSENTIEL En France, près d’un million de personnes sont concernées par la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer est l’un des principaux troubles neurodégénératifs.

La maladie d’Alzheimer se caractérise par une atteinte cérébrale qui conduit progressivement à la mort neuronale. Cette pathologie entraîne une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles.

Pour l’heure, aucun traitement ne permet de guérir la maladie d’Alzheimer. Une récente étude de l’université des sciences et des technologies de Pohang (Corée du Sud) a cependant suggéré que la tisane à base d’hibiscus pourrait aider à combattre cette pathologie neurodégénérative. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Alzheimer's Research & Therapy.

La gossypétine présente dans l’hibiscus empêcherait le déclin cognitif

La maladie d’Alzheimer débute lorsque des agrégats de protéines Aβ et Tau forment des dépôts dans le tissu cérébral. La microglie, un ensemble de cellules immunitaires contrôlant les synapses neuronales, internalise ces agrégats afin de protéger le cerveau. Mais à force d’y être exposée, la microglie finit par être épuisée, ce qui provoque une réaction inflammatoire chronique et des dommages dans les cellules nerveuses. En conséquence, la victime souffre d'un déclin cognitif et d'une perte progressif de la mémoire.

Le Professeur Kyong-Tai Kim et Kyung Won Jo, chercheurs au département des sciences de la vie de POSTECH, ont étudié la gossypétine, un composé flavonoïde, présente dans la tisane d’hibiscus. "La gossypétine active la microglie. L’équipe de recherche a également démontré que la microglie élimine la bêta-amyloïde (Aβ) dans le cerveau afin d'améliorer les déficiences cognitives causées par la maladie d'Alzheimer", peut-on lire dans l’étude.

Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques ont administré de la gossypétine à des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer. Trois mois après le début de la recherche, les troubles de la mémoire et de la cognition chez les rongeurs étaient presque rétablis. Les responsables de l’étude ont également observé une réduction des agrégats de protéines Aβ dans le tissu cérébral des souris.

Maladie d’Alzheimer : "La gossypétine de l'hibiscus contribuera au développement d'un médicament"

Les chercheurs ont ensuite réalisé un séquençage de l’ARN unicellulaire des souris. "L'analyse a démontré que la gossypétine empêchait l'expression des gènes associés à la gliose qui favorise les réactions inflammatoires chroniques, tout en augmentant l'expression des gènes associés à la protéine Aβ. En d'autres termes, la gossypétine a facilité l'élimination d'Aβ par la microglie", ont-ils expliqué.

À l’avenir, des essais cliniques sont prévus pour développer des traitements contenant de la gossypétine. Pour le Professeur Kyong-Tai Kim, "l’élimination des agrégats Aβ déposés dans le cerveau est efficace pour prévenir et traiter la démence (…) La gossypétine de l'hibiscus contribuera au développement d'un médicament sûr et abordable pour les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer."