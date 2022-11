Infecté pendant 411 jours par le Covid, les chercheurs arrivent enfin à le guérir

L'ESSENTIEL Les patients concernés par une infection prolongée à la Covid-19 peuvent être testés positifs pendant des mois, voire des années.

Les principaux symptômes persistants du coronavirus sont : la fatigue, les troubles respiratoires, les douleurs thoraciques, les céphalées, les douleurs musculaires ou articulaires, les maux de ventre ou encore les problèmes de peau.

Fatigue, douleurs musculaires, perte du goût ou de l’odorat… La Covid-19 provoque différents symptômes qui disparaissent généralement deux à trois semaines après l’infection. Dans certains cas, ces symptômes persistent au-delà de quatre semaines. On parle alors de Covid long.

Les patients fragiles sont plus susceptibles de développer un Covid long

Le vendredi 4 novembre, des chercheurs britanniques du Guy’s and St Thomas ‘ NHS Fondation Trust et du King’s College London ont annoncé avoir guéri un homme de 59 ans touché par l’infection depuis 411 jours, soit 13 mois. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Clinical Infectious Diseases.

Le patient a contracté la Covid-19 en décembre 2020 et a continué à être testé positif jusqu’en janvier 2022. Ce patient avait auparavant subi une transplantation rénale qui l’avait affaibli. L’infection prolongée au coronavirus atteint principalement les malades qui sont déjà fragiles.

Le patient était porteur d’une ancienne mutation du coronavirus

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs britanniques ont réalisé une analyse génétique rapide avec la technologie de séquençage nanopore afin d’observer si le patient avait contracté plusieurs fois la Covid-19 ou s’il était touché par une infection persistante.

Les résultats de l’analyse génétique ont dévoilé que le patient était porteur de la mutation B.1 précoce qui était dominante à la fin de l’année 2020. Depuis, d’autres souches du virus sont devenues dominantes. C’est notamment le cas du variant Omicron.

Les scientifiques ont ensuite fait le choix d’utiliser une combinaison d’anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab de Regeneron chez le patient infecté depuis fin 2020. Ce traitement est désormais inefficace contre les nouveaux variants, mais il a permis de guérir l’homme de 59 ans qui souffrait d’une mutation antérieure. "Les nouveaux variants, dont la prévalence augmente actuellement sont résistants à tous les anticorps disponibles au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et maintenant même aux États-Unis", a complété le Docteur Luke Snell, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.

Covid persistant : des traitements antiviraux pour le traiter

En août dernier, les responsables de l’étude ont également eu recours à des traitements d’anticorps pour soigner un homme âgé de 60 ans touché par une infection aiguë et persistante du Sars-CoV-2, depuis avril 2022. Cependant, aucun des traitements n’a fonctionné. "Nous avons vraiment cru qu'il allait mourir", a affirmé le Docteur Luke Snell.

D’après une étude préliminaire non évaluée par des pairs, l’équipe britannique a eu recours une combinaison de deux traitements antiviraux, le Paxlovid et le remdesivir, pour traiter l’infection. Les chercheurs les ont administrés au patient via un tube nasal alors qu’il était insconscient. "Miraculeusement, il s'est rétabli. Il faut peut-être suivre cette voie pour traiter ces infections persistantes très difficiles", a indiqué l’infectiologue en précisant cependant que ce traitement ne peut pas s’appliquer aux cas classiques de Covid-19.