Thérapie : pourrait-on oublier certains souvenirs grâce à des signaux sonores ?

L'ESSENTIEL Des recherches antérieures ont montré que jouer des "signaux sonores" pendant le sommeil peut aider à renforcer ou à stimuler des souvenirs spécifiques.

Mais cette étude est la toute première recherche à produire des preuves convaincantes que la même stratégie peut au contraire aider à oublier.

Des souvenirs traumatisants, déprimants ou tout simplement embarrassants ont tendance à persister et à remonter à la surface aux mauvais moments. Des chercheurs de l'université de York ont peut-être trouvé une solution pour effacer ce passé à oublier : des signaux sonores. Leur étude a été publiée dans la revue Learning & Memory.

Les scientifiques rapportent que faire écouter certains sons aux personnes pendant qu’elles dorment peut les aider à oublier des souvenirs spécifiques. Bien que cette découverte n'en soit qu'à ses débuts, les auteurs de l'étude pensent que leurs travaux ouvrent la porte au développement de nouvelles techniques visant à affaiblir les souvenirs traumatisants et intrusifs, qui pourraient être utilisées parallèlement aux thérapies existantes.

Comment les chercheurs ont réussi à faire oublier des souvenirs grâce au son ?

Les auteurs de l'étude ont enseigné à un groupe de 29 participants des associations entre des paires de mots qui se chevauchent. Par exemple, le groupe devait apprendre les paires de mots "marteau - bureau" et "marteau - Cardi B [une rappeuse américaine]".

Ensuite, les participants ont passé la nuit dans le laboratoire du sommeil de l'université de York. Pendant qu’ils dormaient, l'équipe de recherche a analysé leurs ondes cérébrales pour identifier le moment où ils atteignaient le sommeil profond. Lorsque cela s'est produit, l'équipe a fait écouter un des mots enseignés précédemment à chaque participant (par exemple le mot "marteau").

Des études antérieures ont montré qu'apprendre une paire de mots puis entendre un son associé à cette paire pendant le sommeil peut améliorer la mémorisation de certaines choses. Ce projet a constaté que lorsque les paires de mots se chevauchaient, une augmentation de la mémorisation se produisait pour une paire, mais une diminution se produisait pour l'autre. Les auteurs de cette nouvelle étude concluent qu'il est en effet possible d'induire un oubli sélectif grâce à ce procédé.

"La relation entre le sommeil et la mémoire est fascinante"

"La relation entre le sommeil et la mémoire est fascinante. Nous savons que le sommeil est essentiel pour le traitement de la mémoire, et nos souvenirs sont généralement meilleurs après une période de sommeil. Les mécanismes exacts en jeu restent flous, mais pendant le sommeil, il semble que les connexions importantes soient renforcées et que les connexions sans importance soient rejetées", a déclaré un des auteurs principaux de l'étude, le Dr Aidan Horner du département de psychologie de l'université de York, dans un communiqué universitaire.

"Cette recherche soulève la possibilité que ce processus puisse être manipulé afin que le sommeil puisse être utilisé pour aider à affaiblir les souvenirs douloureux", a ajouté un autre auteur de l'étude, le Dr Bardur Joensen, un ancien doctorant du département de psychologie de York. "Les prochaines étapes pour notre équipe de recherche consistent à établir comment ces signaux provoquent l'oubli, afin que nous puissions activer et désactiver l'effet, et si nous pouvons utiliser la même technique pour affaiblir les souvenirs du monde réel", conclut-il.