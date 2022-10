Accouchement exceptionnel : ce bébé est né dans son sac amniotique

L'ESSENTIEL Le liquide amniotique est un liquide stérile dans lequel baigne le fœtus pendant toute la durée d’une grossesse.

Dans certains cas, les jumeaux ont chacun leur propre poche amniotique.

Le liquide amniotique a plusieurs rôles : il permet de protéger le fœtus des chocs et des bruits extérieurs et de le maintenir dans un environnement à température corporelle. Avant l’accouchement, l’utérus se contracte et la poche des eaux se rompt. Le liquide amniotique se déverse et lubrifie les voies génitales pour faciliter le passage du bébé. Ce liquide stérile et l’enfant à naître sont contenus dans des membranes appelées sac amniotique.

Naissance en caul : moins d’un accouchement sur 80.000 serait concerné

Le 10 octobre dernier, Naiara Santos, une femme enceinte de jumelles, a subi une césarienne à l’hôpital Evangelico d’Ipora dans l’État de Goias (Brésil). Lors de l’accouchement, un phénomène très rare s’est produit : un des bébés, Isabella, se trouvait encore dans son sac amniotique. Ce cas singulier est connu sous le nom de naissance en caul.

Ce type de naissance concerne moins d’un accouchement sur 80.000 a relaté le Daily Mail. "C'était très magique. Avant que nous ne fassions éclater le sac, le bébé était là, endormi, sans avoir besoin de respirer. Il recevait tout ce qu'il avait besoin par le cordon ombilical. J'ai fait d'autres accouchements en caul, mais c'était la première fois que le bébé se présentait par le siège. Ces naissances sont rares", a indiqué Leandra Campos, la gynécologue-obstétricienne qui a réalisé cet accouchement, à des médiaux locaux.

Incredibly rare moment baby girl is born INSIDE her amniotic sac in a one in 80,000 event https://t.co/BAN1snhuu4 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 12, 2022

"La priorité est de rompre la poche pour permettre au bébé de respirer"

Un accouchement en caul présente cependant des risques pour le nourrisson. "La priorité est de rompre la poche pour permettre au bébé de respirer, car il n'a plus d'oxygène provenant de sa mère", a averti la spécialiste. Des images montrant Isabella dans son sac amniotique ont été partagées par l’hôpital. Des clichés montrant Naira Santos et ses deux filles portant des petits bonnets roses ont également été diffusées.