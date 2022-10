Comment le dérèglement climatique pourrait dégrader la fertilité des générations futures ?

L'ESSENTIEL Selon l’Organisation mondiale de la santé, le changement climatique pourrait entraîner près de 250 000 décès supplémentaires par an, entre 2030 et 2050.

L'infertilité est définie par l'impossibilité à aboutir à une grossesse après douze mois de rapports sexuels réguliers.

"Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l’humanité est confrontée", prévient l’Organisation mondiale de la santé. Les évènements météorologiques extrêmes, comme la canicule ou les tempêtes, risquent de faire augmenter les décès, mais le dérèglement climatique aura aussi des conséquences sanitaires : augmentation des zoonoses, des infections alimentaires, etc. Dans la revue Fertility and Sterility, des scientifiques alertent sur un autre risque, celui d’une diminution de la fertilité des générations futures.

Les effets du dérèglement climatique sur la santé se transmettent entre générations

"Nous pouvons déjà observer les effets du climat sur la santé reproductive et nous ne sommes qu'au début des déclins prévus, liés au réchauffement climatique et à la fréquence accrue des événements extrêmes", expliquent Pauline Mendola et Sandie Ha, les deux autrices de cette étude. Selon elles, les parents, en moins bonne santé, donneront naissance à une progéniture elle aussi en moins bonne santé, et donc plus à même de souffrir de troubles de la fertilité. "Lorsque les événements liés au climat deviennent plus fréquents et plus intenses, nous avons des preuves qui suggèrent que leurs effets sur la santé s'accumulent tout au long de la vie des parents, précise Pauline Mendola. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces impacts sur la santé peuvent provoquer un cycle intergénérationnel répétitif et s'amplifier d'une génération à l’autre."

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la fertilité ?

Selon les scientifiques, les problèmes de santé liés au réchauffement climatique peuvent augmenter le risque de complications pendant la grossesse, comme les troubles hypertensifs de la grossesse et le diabète gestationnel. "Les parents qui sont déjà confrontés au stress de l'infertilité et du traitement subiront le fardeau supplémentaire des contraintes liées au climat", ajoute Sandie Ha. Mais toutes les personnes ayant le désir de procréer seront touchées. "Même pour les parents qui peuvent concevoir sans assistance médicale, les événements liés au climat peuvent les exposer à un risque accru d'issues défavorables de la grossesse, notamment de fausse couche et d'accouchement prématuré", précisent-elles. Les scientifiques estiment que les personnes ayant le moins de ressources, qui contribuent le moins au changement climatique, subiront un "fardeau disproportionné". "Par exemple, les taux les plus élevés d'hypertension pendant la grossesse surviennent dans les populations défavorisées, qui ont souvent moins accès aux soins, ce qui complique davantage leur risque d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'autres maladies cardiaques en plus d'augmenter les risques pour la santé de leur progéniture", indiquent-elles.

Le climat et ses dérèglements auront aussi des conséquences indirectes sur les parents. Cela peut "aggraver la dépression et d'autres problèmes de santé mentale", dans un contexte où les individus seront amenés à perdre des êtres proches, où les infrastructures seront perturbées et où l'insécurité alimentaire devrait se généraliser. Les autrices constatent que peu d’individus ont conscience des conséquences du dérèglement climatique sur la santé humaine et la fertilité, pourtant elles estiment qu’un changement de paradigme est nécessaire. "Nous devons penser au-delà de l'objectif immédiat d'un bébé en bonne santé dans nos bras et aborder les implications à long terme du changement climatique sur la santé reproductive", alertent-elles.