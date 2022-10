Covid-19 : les oméga-3 aident à lutter contre les formes graves

L'ESSENTIEL Le corps ne sait pas fabriquer les oméga-3 qui sont donc apportés par l'alimentation.

L’OMS recommande de consommer 250 mg d'acides gras oméga-3 par jour.

Voilà une preuve supplémentaire de l'effet bénéfique du "bon gras" sur l’organisme : d’après une étude publiée dans la revue Clinical and Translational Medicine, les oméga-3 renforcent le système immunitaire en cas de Covid sévère. Dans l'alimentation, on en trouve par exemple dans les huiles végétales (de colza, de lin, de noix…) et les poissons gras ( saumon, maquereau).

L'inflammation aggrave l'état du malade atteint de la Covid-19

Chez les patients atteints de la Covid-19 le système immunitaire et en particulier les globules blancs sont suractivés. Cela peut conduire à ce que l'on appelle une "tempête inflammatoire systémique" qui aggrave l'état du malade et peut entraîner des complications telles que la septicémie et l'insuffisance cardiaque. Or, selon l'étude, les acides gras oméga-3 pourraient favoriser la guérison en luttant justement contre cette inflammation.

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ont analysé les données de 22 patients âgés hospitalisés pour cause de Covid-19. La moitié d'entre eux prenait un traitement à base d'acides gras oméga-3 par intraveineuse pendant cinq jours et l'autre moitié se voyait administrer une solution saline, un mélange d'eau avec du sel, également par intraveineuse.

Les oméga-3 améliorent la réponse du système immunitaire

"Nous avons d'abord montré que le métabolisme des acides gras en molécules de guérison de l'inflammation était stimulé chez les patients traités par des acides gras oméga-3. En isolant les cellules immunitaires avant, pendant et après le traitement, nous avons pu montrer que la fonction immunitaire s'était améliorée", explique Magnus Bäck, l'un des auteurs de cette étude.

Cette découverte pourrait déboucher sur un nouveau traitement à faible risque pour les patients en cas de Covid-19, en complément des traitements existants.