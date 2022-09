La Chine approuve un nouveau vaccin à inhaler contre la Covid-19

L'ESSENTIEL Depuis que l’utilisation de ce vaccin a été approuvé en Chine, le cours de l'action du fabricant CanSino Biologics a fortement augmenté.

C’est l'administration nationale des produits médicaux de Chine qui a donné l’autorisation à la commercialisation de ce nouveau vaccin.

C’est une première mondiale : les autorités chinoises ont approuvé l’utilisation d’un nouveau vaccin contre la Covid-19, appelé Convidecia Air. Il s’agit d’un vaccin à adénovirus inhalable.

Ainsi, les professionnels de santé n’ont besoin que d’un nébulisateur pour administrer la dose. Ce type d’appareil permet de transformer un médicament liquide en aérosol, c'est-à-dire en très fines gouttelettes, qui seront facilement et rapidement absorbées par voie respiratoire.

La version inhalée du Convidecia

Ce nouveau vaccin est la version inhalée du vaccin à vecteur adénoviral Convidecia, validé comme onzième vaccin contre la Covid-19 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en mai dernier.

L’un des avantages de ce vaccin est aussi qu’il est plus facile à stocker et peut être administré facilement. Selon le communiqué de presse du laboratoire CanSino Biologics - ou CanSinoBIO -, il “offre une option non invasive qui utilise un nébuliseur pour transformer le liquide en aérosol à inhaler par la bouche”.

Triple protection

Pas besoin de piqûre pour ce vaccin qui, selon le laboratoire “peut induire efficacement une protection immunitaire complète en réponse au SRAS-CoV-2 après une seule respiration. Des études publiées dans The Lancet ont indiqué que Convidecia Air peut induire une forte immunité humorale (production d’anticorps par les lymphocytes B), cellulaire et muqueuse pour obtenir une triple protection et contenir efficacement l'infection et la propagation du virus”.

Pour l’instant, la date de commercialisation n’est pas connue mais, dès qu’il sera sur le marché, il pourra être utilisé comme dose de rappel. “Actuellement, CanSinoBIO a réalisé une production régulière de divers vaccins innovants et a établi une chaîne d'approvisionnement mondiale, dans le but de continuer à rendre les produits vaccinaux de qualité plus accessibles à la population mondiale”, conclut le communiqué.

Plus de 100 vaccins à inhaler en développement

En tout, huit vaccins contre la Covid-19 ont été approuvés en Chine depuis 2020. Le pays n’autorise que les vaccins produits nationalement, ce qui signifie que l’utilisation des vaccins étrangers sur le sol chinois reste encore interdite.

Selon la revue Nature, il y aurait plus de cent vaccins à inhaler - par voie orale ou par voie nasale - actuellement en développement dans le monde.