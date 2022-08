Entouré de collègues malades ? Votre corps anticipe et se prépare au combat !

L'ESSENTIEL L’entreprise est le troisième lieu de contamination par le Covid derrière le domicile (42 %) et la famille élargie (21 %).

Presque un professionnel sur deux (46 %) est symptomatique lorsqu'il contamine un collègue sur son lieu de travail.

Les salariés ne sont pas contaminés majoritairement dans les open spaces : les contaminations ont lieu d'abord dans un bureau partagé de deux à cinq personnes (26,7 %), puis à la cafétéria (23,6 %). Source : étude ComCor (2020-2021).

Entouré de collègues qui reniflent et éternuent ? Vous ne pourrez sans doute pas demander de congé maladie de manière préventive, mais votre corps, lui, se prépare peut-être déjà au combat.

C’est ce que relève l’article de la biologiste Patricia C. Lopes, professeure adjointe au Schmid College of Science and Technology de l'Université Chapman en Californie.

Activation du système immunitaire

Publié dans la revue Functional Ecology de la British Ecological Society, l’article met en évidence des recherches montrant qu'il existe des cas chez les animaux dans lesquels la physiologie change avant de tomber malade, lorsque le risque de maladie est élevé, afin de favoriser la guérison. Pour cela, le cerveau analyserait les informations qui viennent des individus malades et provoquerait ensuite des changements dans notre physiologie. Ainsi, chez les humains, l'observation d'images de personnes malades pourrait déjà déclencher une activation du système immunitaire.

Parasitisme animal

Son article, intitulé “Anticipation de l’infection : comment le risque de parasitage change la physiologie animal”, explore ce phénomène dans le cas du risque de transmission de parasites chez les animaux. Les animaux non infectés peuvent tenter de prévenir le parasitisme de plusieurs façons : l'évitement comportemental des congénères parasités, par exemple, est documenté chez plusieurs espèces.

"La façon dont cette capacité à changer la physiologie avant de tomber malade aide les animaux à faire face ou à se remettre de la maladie n'est pas bien connue, mais pourrait avoir des impacts majeurs sur la compréhension de la propagation des maladies et sur la façon dont nous prenons soin et étudions les humains malades et d'autres animaux malades", a déclaré Patricia C. Lopes.