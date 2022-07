Un nouveau type de cancer inquiétant touche les enfants

L'ESSENTIEL La plupart des enfants ne présentent aucun symptôme, si ce n'est un gros ventre ou une grosseur.

Le cancer du foie représente environ 1 % des cancers de l'enfant.

L’annonce de la découverte d’un “nouveau cancer” qui touche les enfants n’est jamais une bonne nouvelle… mais elle permettra d’optimiser les traitements, espèrent les chercheurs.

Un troisième cancer du foie

En effet, il existait jusqu’à maintenant deux principaux types de tumeurs du foie chez les plus petits : l'hépatoblastome, qui est généralement observé chez les enfants de moins de trois ans, et le carcinome hépatocellulaire, observé chez les enfants et les adolescents. Les taux de survie à cinq ans diffèrent considérablement entre eux, 70% pour l'hépatoblastome et 30% pour le carcinome hépatocellulaire.

Désormais, il faudra compter avec un troisième, beaucoup plus agressif et résistant, détaille The Sun.

Médiocres

“Jusqu'à récemment, presque tous les cancers pédiatriques du foie étaient classés comme hépatoblastome ou carcinome hépatocellulaire. Cependant, les pathologistes pédiatriques ont observé que certaines tumeurs du foie ont des caractéristiques histologiques qui ne correspondent pas facilement aux modèles d'hépatoblastome ou de carcinome hépatocellulaire", a expliqué le Dr Pavel Sumazin, auteur de l’étude.

Et ces "nouvelles" tumeurs du foie sont particulièrement dangereuses parce qu’elles répondent moins bien à la chimiothérapie ce qui fait que les résultats des jeunes patients sont "médiocres". Les enfants atteints ont donc un pronostic moins bon lorsqu’ils ne sont pas traités avec des approches chirurgicales plus agressives comme la transplantation.

Organe essentiel

Le cancer du foie est une tumeur maligne caractérisée par le développement d’un ou plusieurs nodules cancéreux dans le foie. Le foie est un organe essentiel au fonctionnement de l’organisme et qui ne peut pas être suppléé. En revanche, un quart seulement du foie suffit à assurer ses principales fonctions, et l'organe a des capacités de régénération très importantes qui lui permettent de reprendre une fonction normale à partir d’une fraction réduite de sa masse.

Enfin, il est possible d’envisager des greffes de foie. Dans la grande majorité des cas, ces nodules se développent dans un foie malade, en raison d’une affection chronique qui a provoqué une surcharge en graisse du foie (« stéatose ») ou des lésions cicatricielles généralisées (« cirrhose »).

Ces maladies peuvent être l’alcoolisme chez les adultes, une stéatose au cours d’un diabète de type 2, une hépatite virale chronique ou une surcharge en fer au cours d’une hémochromatose. Le cancer du foie reste longtemps "silencieux", c’est-à-dire sans provoquer de signes cliniques, ce qui rend son diagnostic précoce difficile. En conséquence, les personnes chez lesquelles ce cancer est finalement découvert souffrent souvent de formes avancées, plus difficiles à traiter.