Voici les 5 légumes les plus caloriques

L'ESSENTIEL En France métropolitaine, la consommation de fruits et légumes frais est estimée à 350g par habitant et par jour, inférieure aux 400g préconisés.

68% des Français.es considèrent qu’aller vers un régime alimentaire plus végétal serait bon pour la santé.

Les légumes se retrouvent naturellement dans l’assiette lors des beaux jours et grâce à leur teneur en nutriments, minéraux, fibres et vitamines bénéfiques pour la santé, ce sont les stars de l’été à juste raison!

Pourtant, on ignore parfois que certains légumes peuvent être particulièrement caloriques, surtout si on les badigeonne d’huile, de beurre ou de mayonnaise.

Avocat

D’abord l’avocat: c’est un fruit mais il est consommé comme un légume. L’avocat est gras et calorique (150-200 pour un demi avocat, plus de 300 calories pour un avocat entier) mais il contient surtout de la vitamine C idéal pour le système immunitaire, des fibres pour un transit au top et des vitamines B9 qui permettent aux cellules de se renouveler.

De plus, c’est une source de “bon gras” des acides gras mono-insaturées qui luttent contre le mauvais cholestérol. La consommation de l’avocat est également très bénéfique pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, par exemple.

Pour bénéficier de ses bienfaits, il vaut mieux éviter de rajouter du sel, de l’huile ou de la mayonnaise qui feraient exploser le nombre de calories.

Maïs

Vient ensuite le maïs qui, en conserve, compte tout de même 103 calories. Cependant il est riche en vitamines et en minéraux, et il contient aussi de nombreux antioxydants.

Si on l'apprécie dans les salades composées ou au barbecue, le mieux est d’éviter de l’associer à des féculents comme du pain ou des pommes de terre.

Petits pois

Les petits pois sont également caloriques ( 87 calories pour 100 grammes) mais leur apport en protéines (5,83 pour 100 g) est nettement supérieur à la quantité moyenne des légumes crus (1,87 g pour 100 g) ce qui permet de se sentir rassasié.

Ils sont également une source privilégiée de fibres et pauvres en lipides, on les digère donc facilement.

Artichaut

Vient ensuite l'artichaut qui contient seulement 43 calories pour 100 grammes mais que l’on accompagne souvent d’une vinaigrette qui peut changer la donne. Il présente de nombreux avantages: il est riche en vitamines B et en fibres, et pauvre en lipides.

Betterave

Avec 43 calories pour 100 grammes également se trouve la betterave rouge, réputée pour le sucre qu’elle contient mais aussi parce qu’elle permet de lutter contre certaines maladies cardiovasculaires.