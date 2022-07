Votre hôpital est-il un bon établissement de santé ? Faites le test !

L'ESSENTIEL L’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) se place au 7e rang du classement mondial, selon le palmarès des 250 meilleurs hôpitaux du monde établi par le magazine américain Newsweek.

Les patients français sont plus de 90 % à estimer que la qualité des soins de santé dans l’Hexagone est « très bonne » ou « plutôt bonne », selon une étude publiée par la Drees du ministère de la Santé. Ce résultat « positionne la France à la 4e place des 27 pays de l’Union Européenne ».

L'hôpital près de chez vous est-il un bon établissement de santé ? Avec le service en ligne QualiScope, lancé il y a quelques jours par la Haute autorité de santé (HAS) pour remplacer Scope Santé, fermé en décembre 2021, il est désormais possible de s'en assurer en quelques clics.

Une carte d'identité de l'établissement

Via un moteur de recherche ou une carte recensant 4093 sites hospitaliers sur tout le territoire, l'outil donne accès à une fiche d'identité de l'établissement. Sont ainsi précisés : les différents secteurs d’activité (cancérologie, chirurgie, obstétrique, pédiatrie…) ; le niveau de certification pour la qualité des soins, attribué tous les quatre ans ; les résultats des indicateurs pour la qualité et la sécurité des soins, mesurés chaque année par la HAS ; la note de satisfaction de l’enquête nationale e-Satis, mesurée directement auprès des personnes hospitalisées ; le pourcentage de patients qui recommanderaient l’établissement ; ou encore les résultats d’indicateurs de sécurité, par exemple les complications après une pose de prothèse.

Autant d'indicateurs qui permettent d'attribuer une note globale sur 100 à chaque établissement. L'objectif est de permettre "à chacun de s'informer sur le niveau de qualité de tous les établissements de santé de France, qu'ils soient publics ou privés", assure la HAS dans un communiqué. Et donc de comparer les sites en fonction de ses attentes en matière de soins.

Notés par la HAS mais aussi les patients

Si le niveau de certification et celui de qualité/sécurité des soins sont mesurés par la HAS, la satisfaction et l’expérience des patients, elles, sont calculées via des questionnaires qu'ils remplissent après leur séjour.

Par exemple, l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle obtient une note de 72/100, au vu de l'appréciation globale des patients admis en médecine, chirurgie ou obstétrique. Avec, dans le détail, une note de 82/100 concernant la prise en charge par les infirmiers et aides-soignants, de 70/100 sur la satisfaction de la chambre, ou encore de 60/100 sur la qualité des repas. Conclusion : "48.7% des patients hospitalisés recommanderaient certainement cet établissement".