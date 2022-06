Amnésie transitoire : un homme perd la mémoire après un rapport sexuel avec sa femme

L'ESSENTIEL La plupart des personnes atteintes d’amnésie globale transitoire ont seulement un épisode au cours de leur vie, sauf si la cause est des convulsions ou des migraines.

Environ 5 à 25 % ont des épisodes à répétition.

Cela peut paraître surprenant, mais le sexe peut entraîner... des amnésies ! C’est ce que rapportent des médecins dans un nouveau rapport scientifique, relayé par Futura Santé.

Anniversaire de mariage

"Nous présentons un cas d'amnésie transitoire récurrente déclenchée par un acte sexuel. Dans les deux épisodes du patient, la perte de mémoire est apparue dans les 10 minutes suivant le rapport charnel", écrivent-ils.

Un homme de 66 ans s’est effectivement rendu à l'hôpital de Limerick, dans une petite ville irlandaise. C’est sa fille et sa femme qui l’ont poussé à consulter, car, très inquiètes, elles avaient constaté que le patient ne se souvenait plus d’avoir fêter son anniversaire de mariage alors que la soirée avait bien eu lieu la veille au soir.

Après lui avoir fait faire des analyses, les médecins ont constaté que le sexagénaire était plutôt en bonne santé pour une personne de son âge, même s’il souffrait d’hypertension, d’hypercholestérolémie et d’une inflammation des articulations. En revanche, l’homme a signalé au médecin qu’il avait déjà fait une courte amnésie suite à un rapport sexuel quelques années auparavant, mettant les professionnels de santé sur la piste du diagnostic.

Deux épisodes amnésiques

"L'IRM effectuée dans les 24 heures suivant le premier épisode de perte de mémoire du malade a permis d'identifier les résultats radiologiques classiques de d’amnésie globale transitoire, à savoir une modification du lobe temporal gauche. Le deuxième épisode amnésique n'a pas été associé à des changements au niveau du cerveau, mais l'imagerie a été réalisée plus de 72 heures après l'événement", donc trop tard pour observer une modification.

L’amnésie globale transitoire est une perte soudaine et temporaire de la mémoire pour des événements pendant, après et parfois avant l’événement qui a provoqué la perte de mémoire (prise de médicaments, stress intense, effort physique important, plongeon dans l’eau froide, coït...). "L’amnésie globale transitoire n’a aucun effet durable et ne nécessite aucun traitement. Elle se produit en général chez les personnes de 50 à 70 ans", peut-on lire dans le MSD.