Comment distinguer les phobies des peurs normales de l'enfance ?

Selon l'âge de l'enfant, les peurs évoluent, qu'il s'agisse des monstres, du noir, ou encore des orages. Si elles disparaissent avec l'âge, dans le cas d'une phobie, la peur est bien plus intense et dure plus longtemps.

Comment différencier la peur de la phobie ?

Avoir peur fait partie du développement normal de l'enfant qui apprend de cette façon à éviter de se mettre en danger. Cependant, lorsque la peur devient excessive, et envahissante au point de l'empêcher d'aller à l'école, de dormir ou de manger, c'est qu'il s'agit d'une phobie qui nécessite une prise en charge.

Les phobies apparaissent en général entre 7 et 11 ans, et touchent plus souvent les filles. Si la peur est particulièrement excessive, elle s'accompagne aussi de pensées irrationnelles comme d'être persuadé que la souris va le manger ou qu'il va mourir si un monstre l’attaque.

Que faire si votre enfant souffre de phobie ?

Qu'il s'agisse d'une phobie dirigée vers un animal, un objet, un endroit ou une situation, commencez déjà par prendre au sérieux votre enfant en faisant preuve de patience et de compréhension pour l'aider à exprimer ses émotions. Parler de ses peurs peut l'aider à dédramatiser et rationaliser ses pensées.

N'hésitez pas à informer l'entourage ou les personnes qui s'occupent de votre enfant, et encouragez-le à se confronter très progressivement à ce qui lui fait peur. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des techniques de relaxation, et bien sûr consulter un psychologue ou un psychiatre pour mettre en place une thérapie.

En savoir plus : "Mes émotions" de Isabelle Filliozat, Virginie Limousin et Éric Veillé.