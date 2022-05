Nous mentons tous sur la quantité de nourriture que nous consommons chaque jour

L'ESSENTIEL Pour ne pas prendre de poids, tout en donnant assez d’énergie au corps, il faut que la balance calorique journalière d’un individu soit proche de zéro.

Cela signifie que le corps doit dépenser toutes les calories qu’on lui fournit en mangeant.

On estime que les besoins caloriques journaliers varient entre 1 800 et 2 000 kcal pour une femme et 2 100 à 2 700 kcal pour un homme. Mais dit-on la vérité si l’on nous demande ce que nous mangeons par jour ? Absolument pas estiment des chercheurs qui viennent de publier une étude sur le sujet dans la revue American Journal of Human Biology.

900 calories de plus par jour

Et l’ampleur du mensonge serait conséquente : qu'il s’agisse de personnes minces ou plus rondes, voire obèses, tous minimiseraient leur apport calorique journalier de 900 calories par jour ! "Ces résultats contredisent des recherches antérieures démontrant que l'obésité était associée à un plus grand degré de sous-déclaration”, estiment les auteurs. En effet, la plus value de cette étude est de montrer que ce ne sont pas que les personnes en surpoids qui mentent mais bel et bien tout le monde !

Plus d’énergie dépensée chez les personnes obèses

En parallèle, les auteurs ont aussi observé qu’à activité égale, les personnes obèses dépensaient plus de calories. Par exemple, passer l’aspirateur brûlait plus de calories chez elles que chez les participants plus minces.

"Les corps plus gros ont besoin de plus d'énergie à chaque heure de la journée et en particulier pendant l'activité physique, car déplacer son poids est un travail difficile, expliquent les auteurs. L'écart entre l'apport déclaré et les dépenses réelles était plus important chez les adultes obèses que chez les adultes de poids normal (...) parce qu'ils ont dépensé beaucoup plus d'énergie chaque jour que ceux plus minces."

Plus d’erreur entre ce que les gens rapportent et mangent réellement

Pour gommer ces différences et donc parvenir à des résultats justes, les auteurs ont utilisé un modèle mathématique pour corriger la différence de taille corporelle entre les participants obèses et ceux qui étaient minces.

"Lorsque nous avons pris en compte les différentes tailles corporelles et les différents besoins énergétiques qu'ils ont, il n'y avait aucune différence dans la quantité de sous-déclaration de leur apport alimentaire”, affirment les chercheurs.

400 calories dépensées par jour

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont étudié les comportement alimentaires de 221 adultes de différents poids. La moyenne d’âge était de 54 ans. Ceux-ci devaient tenir un journal alimentaire et, ensuite, les chercheurs vérifiaient la quantité d'énergie qu'ils consommaient via différents examens comme des tests d’urine.

Ainsi, les personnes obèses ont déclaré avoir mangé 1 200 calories par jour et les personnes minces 800 calories…. Mais les premières dépensaient 13 % d’énergie en plus par jour, soit 400 calories, ce qui les ramenaient à 800 comme les personnes minces… Et donc au même mensonge ! En effet, les chercheurs ont estimé que tous les participants ingéraient en réalité 1800 calories en moyenne par jour, c’est-à-dire 900 de plus que ce qu’ils affirmaient. Ainsi, quelle que soit la corpulence, les auteurs en ont conclu que la différence entre le déclaratif et le réel en termes de calories est toujours de 900 à ajouter… soit l’équivalent de trois hamburgers !