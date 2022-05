Bac 2022 : 10 conseils pour stimuler sa mémoire en période d’examens

Conseil n°1 : faire la sieste

Les avantages de la sieste de 20 minutes après déjeuner ne sont pas qu’un mythe ! La digestion demande de l’énergie et elle fatigue le corps et l’esprit. Alors écoutez votre organisme et évitez les révisions juste après les repas.



Conseil n°2 : fractionner les temps de révision



En fonction des capacités attentionnelles, il est préférable d’organiser plusieurs épisodes de révision d’une vingtaine de minutes étalés sur plusieurs jours plutôt que de passer une ou deux journées entières à réviser.



Conseil n°3 : répéter, encore répéter



Plus on répète ou relit le même cours, mieux l’information sera mémorisée.



Conseil n°4 : être actif



Il est conseillé de s'entraîner avec des exercices afin d’être acteur de son apprentissage.



Conseil n°5 : faire le point régulièrement



Savoir ce que l’on sait déjà et ce que l’on ne sait pas encore, ou faire le point régulièrement sur ses connaissances, permet d’ajuster les révisions qui n’ont pas encore été assimilées.



Conseil n°6 : recourir à la représentation mentale



Créer une représentation mentale de ce que l’on apprend, en y mêlant, pourquoi pas, de l’émotion, renforce grâce aux images la trace de ce que nous avons appris dans notre mémoire.



Conseil n°7 : associer nouvelles informations et connaissances personnelles



Nous pouvons utiliser cette méthode pour retenir des dates importantes. Par exemple :

Louis XVI est né le 23 août 1754 ; mon père est né le 23 août.



Conseil n°8 : utiliser des représentations déjà en mémoire



On peut créer des liens avec des images mentales en reprenant un espace connu, comme le plan de sa maison, et associer à chaque élément de cet espace une information à mémoriser. "Pour restituer les informations, il faudra parcourir l’espace", expliquent les scientifiques.



Conseil n°9 : organiser l’information



La création de plans, de tableaux, de frises ou de schémas permet le classement des informations clés. "Organiser permet d’orienter notre attention sur l’information pertinente qui doit être retenue", précisent les experts.



Conseil n°10 : bien dormir la nuit



Préserver le sommeil est très important, mais encore plus pendant les révisions ! La nuit, notre cerveau revit les épisodes d’apprentissage pour les consolider de manière efficace.

