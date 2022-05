Le quotidien de Stéphanie (L'amour est dans le pré) bouleversé par la maladie de Ménière : «Je vais devoir vivre avec»

L'ESSENTIEL La maladie de Ménière apparaît généralement entre 40 et 60 ans.

Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, la deuxième oreille peut aussi être touchée.

"Aujourd'hui je ne suis pas en grande forme, j'ai à nouveau des vertiges, des acouphènes, perte d'audition à mon oreille gauche et surtout une grande fatigue, explique sur son compte instagram Stéphanie, candidate de L'amour est dans le pré édition 2021, une émission diffusée sur M6. Je me rends compte que je vais devoir vivre avec cette maladie." La pathologie en question est la maladie de Ménière.

Qu’est-ce que la maladie de Ménière ?

Il s’agit d’une maladie chronique de l'organe de l'équilibre. Selon l’Hôpital fondation Adolphe Rothschild, “elle est liée à un dysfonctionnement de l’équilibre pressionnel des liquides de l’oreille interne, sans aucun rapport avec la tension artérielle ou oculaire”.

Quels sont les symptômes ?

Cette pathologie se caractérise généralement par des crises de vertiges qui se déclarent soudainement et sont souvent accompagnés de nausées et de vomissements ainsi que d’une perte progressive de l’audition et d’acouphènes, c’est-à-dire des bourdonnements dans l’oreille atteinte. En général, les crises durent quelques heures pendant lesquelles le patient a du mal à entendre.

Pourquoi parle-t-on de maladie chronique ?

Les crises se répètent et, généralement, la diminution progressive de l’audition persiste au niveau de l’oreille atteinte par la maladie de Ménière.

Comment fait-on le diagnostic ?

Au début, il est parfois difficile d’établir le diagnostic. En cas de suspicion, les médecins font généralement passer plusieurs examens au patient, comme une imagerie de l’oreille interne et/ou un bilan audiométrique. Celui-ci est souvent réalisé chez un médecin Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL) qui fait une exploration de l’oreille externe et moyenne ainsi qu’un audiogramme, c’est-à-dire une série de tests de mesure de la capacité auditive.

Quels sont les traitements pour cette pathologie ?

Les premières recommandations faites aux malades concernent leur mode de vie : se coucher et se lever à heures fixes, éviter les excitants en grande quantité - comme le café, le thé, les sodas ou la cigarette - et limiter le sel de cuisine. En parallèle, des médicaments diurétiques peuvent aussi être délivrés aux patients pour réduire la pression des liquides contenus dans l’oreille interne.

Ensuite, à un stade plus évolué de la maladie, une chirurgie peut aussi être envisagée pour réduire la pression dans l’oreille interne ou pour supprimer le rôle de l’oreille interne touchée dans le maintien de l’équilibre. Enfin, des séances de sophrologie peuvent également aider les personnes atteintes de la maladie de Ménière à mieux gérer leurs sensations corporelles lors des crises.