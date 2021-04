Maladie de Ménière : la chanteuse Hoshi a perdu 40% de son audition

L'ESSENTIEL Près de 2,5 milliards de personnes dans le monde, soit une personne sur quatre, souffriront de problèmes d'audition en 2050, selon un rapport de l'OMS publié mardi 2 mars.

La maladie de Ménière apparaît le plus souvent vers 40 ans à 60 ans, et touche légèrement plus de femmes que d’hommes.

En Europe et en Amérique du Nord, la prévalence varie de 1 personne sur 1 000 à 1 sur 10 000, selon les études.

La chanteuse Hoshi, invitée dans C à vous sur France 5 mardi 13 avril 2021, s'est confiée sur sa surdité, relevant qu’elle était atteinte depuis longtemps par la maladie de Ménière.

Un combat vraiment quotidien

"J'avais perdu 28% d'audition jusqu'à ce que je signe mon album. Après ça allait mieux et pendant la tournée, j'ai refait un test, j'en suis à 40% d'audition perdue. Et plus, on m'a découvert la maladie de Ménière et ça, c'est un combat vraiment quotidien parce qu'encore ce matin, je me levais, j'ai eu des vertiges à cause de l'oreille interne", décrit l’artiste. "C'est un peu dur à expliquer parce qu'il n'y a même pas de traitement qui existe réellement. Il y a des trucs pour atténuer, mais voilà. Et c'est au quotidien et c'est dur parce que c'est dur à expliquer, même pour les gens qui nous entourent, parce que ça ne se voit pas. C'est comme un enfant qui a mal et qui ne sait pas dire parce qu'il ne sait pas parler, bah c'est un peu ça. Je me sens pas bien des fois, quoi...", témoigne Hoshi.

Vertiges et acouphènes

Selon le site surdi.info, la maladie de Ménière est caractérisée par l'association d'une baisse de l'audition (hypoacousie), de vertiges et d'acouphènes. Ces trois symptômes se manifestent lors de crises d'intensité et de durée variable (de quelques minutes à quelques jours). Les crises se répètent dans le temps et les symptômes peuvent se retrouver de manière permanente ou presque.

En France, près d’un Français sur 5 âgé de 18 ans et plus (16%) déclare souffrir de problèmes auditifs, soit 8 millions de personnes, mais moins de la moitié d’entre eux sont appareillés (41%).