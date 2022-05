Les femmes enceintes sont de plus en plus exposées aux produits chimiques

L'ESSENTIEL En 2019, 753 000 bébés sont nés en France, soit 6 000 naissances de moins qu’en 2018 (– 0,7 %).

Le nombre de naissances baisse chaque année depuis cinq ans, mais à un rythme qui ralentit au fil des années.

Bisphénol A, phtalates... Une nouvelle étude portant sur un groupe très diversifié de 171 femmes enceintes a révélé une augmentation de leur exposition à des produits chimiques, provenant notamment de plastiques et de pesticides.

103 produits chimiques

Pour dégager ce constat, les chercheurs ont évalué pendant 12 ans la présence 103 produits chimiques dans les organismes, grâce à une nouvelle technique permettant de les identifier dans l’urine. Bilan : plus de 80 % des substances ont été retrouvées chez une des femmes inclues dans l'étude, et plus d'un tiers chez la majorité des participantes.

De nombreuses femmes avaient notamment été en contact avec des néonicotinoïdes, un type de pesticide toxique pour les abeilles. L'étude a également révélé des expositions plus élevées chez les participantes célibataires, ayant un faible niveau d'éducation ou étant confrontées au tabac.

Période de développement

"Nos résultats montrent clairement que le nombre et l'étendue des produits chimiques chez les femmes enceintes augmentent pendant une période de développement très vulnérable à la fois pour la femme enceinte et le fœtus", a déclaré Tracey J. Woodruff, coautrice de l'étude.

L'exposition prénatale aux produits chimiques peut provenir de l'air, des aliments, de l'eau et des plastiques. Son impact sanitaire sur la mère et l’enfant est encore méconnu.