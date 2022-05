France : près de la moitié des jeunes n’ont eu aucune relation sexuelle en 2021

L'ESSENTIEL Les Français ont en moyenne 10,6 partenaires sexuels dans leur vie, avec une différence entre les hommes et les femmes.

En effet, les garçons partagent en moyenne leur lit avec 14,1 personnes, contre 7,3 pour les femmes.

Selon une nouvelle étude IFOP réalisée pour le compte de Sidaction, les jeunes Français ont de moins en moins de rapports sexuels.

Déclin du nombre de rapports sexuels

Ainsi, 44 % des sondés âgés entre 18 et 25 ans ont déclaré n’avoir eu aucun rapport sexuel durant l’année écoulée, soit nettement plus qu’il y a 8 ans (25 %), et un peu moins que pendant les confinements (57 %). Des chiffres qui confirment une étude américaine publiée l’année dernière, où l’on apprenait qu'environ 1 homme sur 3 âgé de 18 à 24 ans n'avait eu aucune activité sexuelle en 2020, une tendance à la hausse depuis les années 2000 aux USA.

"Cela fait quelques années que les observateurs de la sexualité parlent d’un déclin du nombre de rapports sexuels dans les pays occidentaux", explique la sexologue Maïa Mazaurette dans Quotidien. "Cette abstinence peut vouloir dire plein de choses différentes. Il y a des jeunes qui n’arrivent pas à trouver de partenaires sexuels, d’autres qui n’ont pas envie parce qu’ils s’intéressent à autre chose", poursuit la spécialiste.

Recherche de stabilité financière

"Dans un monde de plus en plus anxiogène où tout semble s'effondrer, les plus jeunes préféreraient favoriser la préservation de leur santé mentale et la recherche de stabilité financière plutôt que la poursuite d'ébats échevelés", explique aussi le site ADN. "Pour certains sexologues et psychologues américains, les jeunes privilégieraient dorénavant la qualité à la quantité", peut-on également lire sur le média.