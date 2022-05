L'éjaculation précoce est-elle vraiment aussi fréquente ?

La durée des rapports sexuels jusqu'à l'éjaculation et souvent surestimée par les hommes qui l'évaluent en moyenne à 13 minutes (1). Pourtant les études démontrent que la moitié d’entre eux éjacule en moins de 6 minutes (1) et que certains se considèrent précoces lorsque l'éjaculation survient en moins de 5 minutes (2).

Quelle est vraiment la définition de l'éjaculation précoce ?

Les classifications internationales, qu'il s'agisse du DSM-V ou de la Société internationale de médecine sexuelle, évoquent une limite de temps soit très vague, soit jusqu'à 3 minutes si le phénomène est récent et 1 minute s’il est plus ancien.

Pourtant, lorsque l'on interroge les hommes, la moitié d'entre eux se considère comme précoce lorsque leur éjaculation survient moins de 5 minutes après le début de la pénétration, soit une durée qui va au-delà des définitions proposées et qui correspond le plus souvent à une pression de performance ou à l'idée que l'homme ne peut pas éjaculer avant que sa partenaire n'ait eu suffisamment de plaisir.

Un tabou qui fait culpabiliser les hommes

Si beaucoup d’hommes pensent souffrir d'éjaculation précoce à tort, non seulement ils s'enferment dans leur culpabilité, mais ont souvent honte d'en parler, y compris dans leur couple.

Pourtant, libérer la parole et normaliser la véritable durée d'un rapport sexuel leur permettrait de se sentir plus en confiance, et de développer éventuellement des rapports donnant moins d'importance à la pénétration.

