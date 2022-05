L’allaitement favoriserait la santé mentale de la mère

L'ESSENTIEL L'allaitement est associé à moins de symptômes de santé mentale d’après des chercheurs

L’allaitement protège aussi bien la santé de l’enfant que celle de la mère

Les bénéfices de l’allaitement sur les nourrissons pendant au moins les 6 premiers mois de leur vie sont bien connus et leur liste est longue.

En effet, l’allaitement renforce le système immunitaire du bébé, il réduit le risque de mort subite, il protège contre l'obésité et le diabète,il diminue le risque de certains cancers pédiatriques et a des effets positifs sur le développement cognitif.

L'allaitement présente également des avantages pour les femmes, notamment une perte de poids après la grossesse, une protection contre le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, et une diminution du risque de cancer du sein et de l'ovaire.

Amélioration de la santé mentale

Une nouvelle revue systémique de la littérature publiée dans Journal of Women’s Health a examiné cette fois-ci les effets de l'allaitement maternel sur la santé mentale de la mère.

Les sujets étudiés étaient des femmes de plus de 18 ans qui se trouvaient dans l'année suivant l'accouchement. Les symptômes de dépression post-partum étaient les résultats de santé mentale maternelle les plus représentés et étaient suivis par les symptômes d'anxiété post-partum.

Les troubles mentaux liés à l’allaitement comprenaient également le Trouble du Sress Post-Traumatique ( TSPT), le trouble obsessionnel-compulsif, le trouble bipolaire, la psychose ou un autre trouble psychotique, et d'autres troubles de santé mentale, à l'exclusion des troubles liés à la consommation de substances.

Les chercheurs ont constaté que, dans l'ensemble, l'allaitement maternel était associé à une amélioration de la santé mentale de la mère.

36 études sur le lien entre allaitement et santé mentale

En effet, sur les 36 études qui ont trouvé une relation statistiquement significative entre l'allaitement et la santé mentale, 29 d'entre elles ont trouvé que l'allaitement était associé à moins de symptômes de santé mentale, et une a trouvé que l'allaitement était associé à une augmentation des symptômes de santé mentale de la mère.

Sur les 34 études qui ont trouvé une relation statistiquement significative entre l'allaitement et les symptômes de dépression post-partum, 28 études ont trouvé que l'allaitement était associé à une diminution du risque de symptômes de dépression post-partum.



Stress et culpabilité

Cependant, si une mère éprouve des difficultés à allaiter ou des différences entre ses attentes et son expérience réelle, l'allaitement est associé à des résultats négatifs en matière de santé mentale, indiquent les chercheurs.

En effet, certaines personnes ne sont pas en mesure de le faire pour diverses raisons, notamment une production de lait insuffisante, des douleurs au mamelon ou au sein, une prise du sein inadéquate, des besoins ou obligations professionnels, ainsi qu'un manque d'aménagements.

Certaines peuvent faire le choix personnel de ne pas allaiter. Chez les femmes qui sont incapables d'allaiter ou qui choisissent de ne pas le faire, cela peut causer beaucoup de stress et de culpabilité, ce qui peut potentiellement contribuer à une incidence plus élevée de dépression et d'anxiété post-partum. “Le but de cette recherche était de fournir des informations pour mieux conseiller les personnes qui rencontrent des difficultés liées à l'allaitement et des problèmes de santé mentale” peut-on lire dans l’étude.