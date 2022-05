Santé : 7 conseils pour bien gérer les premières chaleurs

Alors qu’une vague de chaleur précoce frappe toute la France, voici quelques conseils pour en profiter sans mettre sa santé en danger.

1/Ne pas s’exposer entre 12h et 16h

On a tendance à penser que les premiers soleils sont moins violents que les autres, ce qui est faux. Pour éviter d’attraper des coups de soleil et ainsi d’augmenter les risques de développer un cancer de la peau, il faut donc éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre 12h et 16 heures.

2/Mettre de la crème solaire

Pour la même raison que celle citée précédemment, il faut, lorsque l’on décide de faire bronzette au mois de mai, mettre de la crème solaire au minimum toutes les quatre heures, en prenant bien garde de choisir un indice de protection adapté à son type de peau, à son âge ou à d’éventuelles pathologies (mélasma, lupus, etc).

3/Couvrir les zones fragiles

Il est également recommandé de couvrir avec des vêtements, des chapeaux et des lunettes les zones du corps les plus fragiles en cas d’exposition prolongée au soleil printanier. On pensera ici particulièrement aux oreilles, aux pieds, aux yeux, à la tête et au visage.

4/Bien s’hydrater

Certes, nous ne sommes pas encore dans des températures estivales, mais 25 degrés suffisent à faire transpirer davantage le corps, donc à devoir boire plus d’eau que d’habitude, ou/et à consommer davantage de fruits et légumes frais aux propriétés hydratantes.

5/Faire attention aux enfants et aux personnes âgées

Le soleil et la chaleur actuels, même s’ils ne sont pas extrêmes, peuvent être particulièrement dangereux pour les enfants et les personnes âgées, qui ont plus de risques de déshydratation et d’insolation. Tous les conseils cités précédemment doivent donc leur être particulièrement appliqués.

6/Reprendre le sport progressivement

Les premiers soleils sont souvent synonymes de reprise du sport, parfois délaissé lors des courtes et froides journées d’hiver. Si l’intention est excellente pour la santé, attention cependant à ne pas reprendre une activité trop intensivement : vous risquez de vous blesser.

7/Ne pas faire de régime extrême

Enfin, si le retour des beaux jours vous motive pour perdre quelques kilos avant les vacances d’été, veillez à ne pas mettre en place un régime alimentaire trop restrictif. En plus de déclencher un potentiel "effet yoyo", il peut générer des carences alimentaires dangereuses pour la santé.

ncn