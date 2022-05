Comment créer des rituels dans votre famille ?

Bien sûr il y a les rituels des grandes fêtes comme les anniversaires, Noël ou le Jour de l'an. Mais chaque famille peut aussi créer ses propres rituels pour renforcer les liens et donner du bien-être à votre enfant.

Quel est l'intérêt d'avoir des rituels familiaux ?

Les enfants aiment avoir des rituels non seulement pour se sentir en sécurité, mais aussi pour renforcer leurs liens avec tous les membres de la famille, y compris dans une famille recomposée. Vous offrez ainsi de beaux souvenirs qu'ils perpétueront peut-être tout au long de leur vie ou avec leurs propres enfants.

Les rituels donnent aussi de l'assurance et aident à développer l'enfant sur le plan social et affectif, sans oublier qu'ils favorisent la créativité et l'implication de tous les membres de la famille.

Quel rituel mettre en place ?

Si bien sûr la routine de la semaine est nécessaire pour donner de la sécurité émotionnelle à votre enfant, n'hésitez pas aussi à créer de nouveaux rituels pour vous amuser tout au long de l'année. Il peut s'agir de faire des crêpes le dimanche, de pique-niquer dans la nature, de faire une soirée sans télévision, téléphone ou tablette, ou même de se déguiser à chaque changement de saison.

Dans le cas particulier des familles recomposées, la répétition des rituels peut aider à donner du sens à la famille afin de renforcer les liens. N’hésitez pas pour cela à faire une soirée cinéma à l'arrivée des enfants, préparer un repas ensemble ou organiser un weekend ailleurs pour se retrouver en dehors de la maison.

En savoir plus : "Fêtes d'enfants et anniversaires", éditions Fleurus.